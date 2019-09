Soumrak lajků. Jak a proč velké sociální sítě začínají schovávat palce a srdíčka | info.cz

Kanada, Austrálie nebo například Itálie. To jsou tři ze sedmi zemí, kde sociální síť Instagram zavedla letos v létě nové a do značné míry revoluční opatření. Počet lajků u jednotlivých příspěvků nyní uživatelé vidí pouze u vlastních fotografií, u těch cizích se jejich celkový počet nezobrazuje. Změna má omezit negativní aspekty používání sociálních sítí – nezdravé soutěžení a hon za lajky. Magazín Quartz tvrdí, že podobné opatření testuje také Facebook.

„Tyto sociální sítě procházejí velkou a poměrně zásadní proměnou,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.cz změny Andrea Hurychová, zakladatelka agentury WeDigital a odbornice na sociální sítě. „Facebook i Instagram byly a jsou vybudované na principu lajkování, respektive interakcí uživatelů. Lidé si na to poměrně rychle navykli a pro mnohé z nich se to stalo jednoduchým způsobem vyplavování hormonů odměny a štěstí – dopaminu a endorfinu,“ dodává. Jenže pro některé se hon za lajky stal něčím mnohem podstatnějším. „Je fakt, že stále více lidí se na tom stává závislými a na sociální sítě přidávají příspěvky jen proto, aby lajků a srdíček nasbírali co nejvíce,“ říká Hurychová. Sociální tlak, který takové jednání vyvolává, může mít silně negativní důsledky na chování jednotlivce.

Přehnaný hon za zdviženými palci totiž může skončit až tím, že uživatelé svou osobní hodnotu odvozují nikoliv od reálného života, ale od počtu lajků a srdíček pod profilovou fotografií. „Je trendem, že většina lidí zveřejňuje na sociální síti především pozitivní zážitky. Problém přichází ve chvíli, kdy neustále čekají na to, kolik lidí jim to olajkuje, a od toho odvozují vlastní hodnotu,“ upozorňuje odbornice na sociální sítě. Podle Hurychové i šéfů Instagramu mohou mít takovéto vzorce jednání vliv na psychické zdraví uživatelů, což byl důvod, proč se „schovaly“ lajků. „Ty lidi to mohlo v reálném životě ničit: jednoduše si zvykli existovat více na sociálních sítích než ve skutečné realitě. Jsou i případy, kdy influencerka uznala, že na sociálních sítích žila úplně jiný život,“ říká šéfka agentury WeDigital, která se zaměřuje na influencer marketing.

Z pohledu sociálních sítí mohou být „neviditelné“ lajky dalším impulzem v jejich vývoji, další etapou. Odborníci argumentují, že taková změna by mohla napomoci autentičtějšímu jednání uživatelů, kteří tak již nebudou tolik svázáni nutkavým pocitem zveřejňovat své osobní příběhy jen proto, aby nalovili lajky a srdíčka. Sítě by se tak v jistém smyslu mohly navrátit ke svému původnímu étosu. „Je pravda, že okolo sebe vidím stále větší inflaci lajků. Lidé je dávají často naprosto bezmyšlenkovitě, bez toho, aniž by je daný příspěvek oslovil. Často ani po minutě nevědí, co lajkovali,“ poukazuje na aktuální trend Hurychová.

Podle šéfky agentury WeDigital je to proto, že v současné době čelíme velkému nárůstu obsahu na internetu a na sítích. „Proto mi přijde, že nejsilnější forma interakce na Facebooku a Instagramu je dnes komentář či přímá zpráva, kde je mnohem zřejmější, že uživatele daný příspěvek nějak zaujal,“ podotýká Hurychová s tím, že z jednotlivých metrik je pro ni podstatná i doba udržení uživatele u příspěvku na sociální síti. „Algoritmus sítě pak uživateli nabízí cílený obsah, na kterém pak dotyčný stráví více času,“ doplňuje.

Že by omezení viditelnosti lajků mělo zásadní dopad na české influencery si Hurychová nemyslí. „Je ale pravda, že pro marketingové manažery může jít o komplikaci. Ti jsou totiž často zvyklí klientovi reportovat engagement, tedy kolik měl příspěvek o produktu lajků, a tato změna jim do značné míry sebere vítr z plachet,“ míní odbornice.