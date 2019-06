Spor o Huawei jako nová studená válka. Na stranu Číny se přidali Rusové, Evropa dál váhá | info.cz

Huawei ve středu podepsala dohodu s ruským operátorem MTS. Firma by pro něj měla vyvíjet 5G technologie a zřídit v Rusku síť 5G. Krok je další expanzí Huawei poté, co Čína oficiálně povolila využívání licence na stavbu 5G sítí pro komerční účely. Čínská státní média toto rozhodnutí označila za „novou éru pro telekomunikační průmysl“.

Pro Huawei představuje Rusko další zemi, v níž se bude moci podílet na stavbě klíčové infrastruktury, jež by kromě rychlejšího internetu měla zajistit například platformu pro provoz nových technologií souvisejících s průmyslem 4.0. V budoucnu by 5G sítě mohly být klíčové třeba pro autonomní vozidla nebo chytré řízení dopravy a dalších činností ve městě.

Huawei má v současnosti podepsaných více než 45 kontraktů ve 30 zemích světa. Expanzi ale v poslední době omezuje obezřetnost západních vlád. Ty se obávají, aby čínská firma, ze zákona spolupracující s domácím komunistickým režimem, nezneužívala technologie ke kybernetické špionáži. Před zapojením Huawei do stavby klíčové infrastruktury varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Huawei nařčení, s nímž přišly například Spojené státy, dlouhodobě odmítá.

CNN ve své analýze označila poslední dění kolem Huawei za zvedání nové internetové železné opony. Ke studené válce situaci přirovnala i proto, že se firma dostala do střetu dvou světových velmocí. A tak zatímco Čína získává spojence například ve zmíněném Rusku, Spojené státy vytváří tlak na západní spojence, aby proti Huawei tvrdě zakročily.

Washington zatím slaví střídavé úspěchy. Podílet se na stavbě 5G sítí zakázaly Huawei kromě Spojených států také Austrálie, Nový Zéland nebo Tchaj-wan. Především Evropa ale váhá. Jak postupovat rozmýšlí mimo jiných zemí i klíčový americký spojenec Velká Británie. Americký prezident Donald Trump kvůli tomu v minulosti Britům pohrozil, že pokud budou využívat technologie Huawei, omezí sdílení informací mezi americkými a britskými tajnými službami.

Huawei láká především cenou, za kterou své technologie nabízí, a rychlostí výstavby. Agentura Reuters spočítala, že pokud by evropské státy zakázaly využívání čínských technologií (kromě Huawei i ty od společnosti ZTE), prodražilo by to stavbu 5G sítí o zhruba 55 miliard eur (asi 1,4 bilionu korun). Časová ztráta by v takovém případě činila asi 18 měsíců.

„Polovinu z rozdílu by zapříčinily vyšší vstupní náklady pro evropské operátory, na což by navazovala značná ztráta konkurenceschopnosti na trhu s mobilním vybavením,“ píše se ve studii, kterou cituje Reuters. „Zpoždění by jen prohloubilo rozdíl v pokrytí sítěmi 5G mezi Evropskou unií a Spojenými státy o více než 15 procent do roku 2025.“

Na problémech Huawei ale začíná profitovat konkurence. Například finská Nokia podepsala během posledních dvou měsíců 12 kontraktů na dodávání technologií pro 5G sítě. Huawei proti tomu jen tři.

Spor o Huawei reflektují i soukromé americké firmy. Ruce pryč dal od firmy Facebook, který prohlásil, že už nedovolí předinstalovávat aplikace do mobilních telefonů čínské značky. Google zase nedávno prohlásil, že zakáže Huawei využíval plnohodnotnou verzi jeho operačního systému Android a obchod s aplikacemi Google Play.

Právě Google by ale rád couvl. Svým krokem vyhověl přání americké administrativy, která zařadila Huawei na černou listinu a omezila možnost amerických výrobců spolupracovat s čínskou firmou. Nyní se Google snaží úřady přesvědčit, aby své rozhodnutí zmírnily. Obává se totiž, že Huawei vyvine svoji vlastní verzi Androidu, která bude méně odolná vůči hackerským útokům.