Spotify děsí nahrávací společnosti. Koketuje s hudební revolucí, která by giganty postavila na vedlejší kolej

Švédská společnost Spotify, která je provozovatelem největší služby pro streamování hudby na světě, za poslední rok uzavřela smlouvy s několika hudebníky. Změnila tak standardní postup, v němž umělce zastupují nahrávací společnosti. Přestože nejde o velké obchody, přední nahrávací společnosti považují iniciativu Spotify za malý krok, který by ve svém důsledku mohl změnit podobu hudebního byznysu, jakou má od vynálezu gramofonu. Napsal to list The New York Times (NYT).