Startujeme jako obdoba Google Zpráv, ale máme obrovské množství nápadů, říká Horký o FlashNews | info.cz

Co přesně budete ve společnosti Livesport dělat? Bude vaše role primárně manažerská?

Začátek bude především o zorientování se – přeci jen po víc než deseti letech opouštím novinařinu. Už první dny ale ukazují, že v Livesportu je pro to absolutně ideální prostředí – funguje tam skvělý mentoring, velmi pozitivní motivace a hlavně snaha, aby každý byl v týmu co nejlepší, protože jen tak může být výsledný produkt dost dobrý. Navíc chceme uspět mezinárodně – nemíříme pouze na český trh.

Jak bude váš produkt vypadat? Lze jej připodobnit například ke službě Google Zprávy, která na jednom místě nepřetržitě koncentruje články vycházející napříč internetem?

Možná na samotném začátku, v první fázi. Máme ale obrovské množství nápadů a myšlenek, co všechno by aplikace měla umět, aby ji lidé chtěli používat a měla šanci uspět na globálním trhu, kde je pochopitelně konkurence velmi silná. Nějaké první výstupy by lidé měli mít možnost poznat zhruba v polovině příštího roku. Už nyní na tom dělá zhruba 20 lidí. Produkt FlashNews bude obsahovat služby na třídění mediálního obsahu, aby se uživatel rychle dostal k maximu informací, které ho zajímají.

Vnímáte existenci podobných zpravodajských agregátorů jako fenomén, který přispívá ke kultivaci mediálního prostředí?

Já je vnímám jako něco extrémně užitečného – obzvlášť v současné době, kdy je internet i člověk zaplaven informacemi a obsahem. Na jednu stranu říkáme lidem, aby se snažili ověřovat informace třeba tím, že budou zprávu ověřovat na více místech. Jenže pak člověk zjistí, že je všude jedno a to samé – text zpravodajské agentury. Dobře fungující aplikace by tohle měla ulehčit – tedy aby se v té záplavě mediálního obsahu dalo najít to důležité, nové, zajímavé. Zároveň by pak měl člověk větší možnost dostávat informace podle toho, co ho zajímá nebo co potřebuje. To se ale dnes mnohdy na různých zpravodajských webech schovává v desítkách článků, textů nebo televizních reportáží.

Existuje ovšem názor, že svět agregátorů je v morálně šedé zóně, když parazituje na cizím obsahu zpravodajských domů.

My chceme lidem nabídnout tu část obsahu, která není v rozporu se zájmy jednotlivých médií. Věříme, že budeme zdrojem návštěvnosti i podpory značky pro všechny média. Třeba řadu menších médií, která tvoří mnohdy velmi hodnotný obsah, ale nemají výraznější marketingové rozpočty, můžeme významně podpořit.

Proč jste osobně dal přednost práci na projektu zpravodajského agregátoru před možností tvorby vlastního obsahu? Vidíte tu – i s ohledem na předchozí otázku – do budoucna potenciál?

Rozhodování bylo absolutně jednoduché. Je fascinující vidět a vnímat přemýšlení v Livesportu – tohle je zkrátka firma, která dokázala, že umí uspět celosvětově. Už nyní dělá v rámci sportovního zpravodajství nejlepší práci skutečně globálně. Má produkt, který používá 85 milionů lidí každý měsíc. A přitom to všechno dělají Češi. Rád zkusím být dost dobrý, abych i já pomohl ukázat, že Češi vážně mohou ve světě uspět, když za sebou nechají to, co nás jako Čechy často brzdí...