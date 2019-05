Technologický šéf Facebooku měl říct, jak síť zastaví epidemii násilí. Při odpovědi se rozbrečel | info.cz

Tlak na boj s nenávistným obsahem, kterému sociální síť Facebook čelí poslední roky, přivedl technologického šéfa společnosti k slzám. Mike Schroepfer v rozhovoru s redaktorem New York Times neudržel emoce na uzdě, když vysvětloval, jak firma hodlá problému čelit.

Schroepfer se během půlhodinového rozhovoru rozbrečel opakovaně. Například, když se jej redaktor zeptal na střelbu v novozélandských mešitách. Útočník tam letos v březnu zavraždil 51 lidí a celou akci živě vysílal právě na Facebooku.

Když dotaz padl, Schroepferovy oči se zasklily. „Pracujeme na tom. Nebude to opravené zítra. Ale nechci vést tuto konverzaci znovu za šest měsíců. Můžeme v tomto směru dělat lepší práci,“ přiznal Schroepfer.

Konkrétní termín, kdy Facebook bude schopný zabránit útočníkům, aby skrze síť propagovali násilí a vlastní zločiny, ale nezazněl. I proto New York Times v textu následně zapochybovaly, zda to Schroepfer myslí vážně, nebo si v centrále Facebooku takzvaně lžou do kapsy.

Mimochodem, Schroepferovým úkolem je právě vymyslet systém tak, aby umělá inteligence dokázala zabránit šíření podobných videí, jako je to z Nového Zélandu. Schorepfer řekl, že video z města Christchurch viděl opakovaně, aby dokázal zjistit, jak by mohla technologie nejlépe identifikovat příští „teroristický“ příspěvek.

Facebook už zavedl některá opatření. Například bezprostředně blokuje funkci živých přenosů lidem, kteří poruší nejdůležitější pravidla sociální sítě. Investoval také 7,5 milionu dolarů (173 milionů korun) do technologie, která odhaluje upravená videa.