Televize se vám prodraží. Soukromé stanice by mohly po přechodu na nový standard zpoplatnit obsah

Příjem programů soukromých televizních stanic by mohl být po přechodu na nový standard pozemního vysílání DVB-T2 placený. Bude záležet na operátorech, zda přijdou se smysluplnou komerční nabídkou. Česká televize by naopak měla i nadále vysílat bezplatně. Vyplývá to z informací firem.