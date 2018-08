Trump hrozí Googlu, že mu „zatne tipec“. Jsou to plané hrozby, s řazením výsledků nic nezmůže

Není to zdaleka poprvé, kdy je vyhledávač Googlu podroben kvůli řazení výsledků kritice. O tom, že zvýhodňoval vybrané politické kandidáty, se hovořilo i během amerických prezidentských voleb v roce 2016. Firma však takovou praxi vždy striktně popírala. Faktem je, že pozice na první stránce vyhledávání jsou extrémně důležité a pojí se s nimi vliv. Některé studie ukazují, že díky manipulaci s výsledky lze potenciálně ovlivnit až desítky procent nerozhodnutých voličů.

Donald Trump v týdnu na svých sociálních sítích tyto úvahy oživil. Podle něj se při „zadání 'zprávy o Trumpovi' na Googlu objeví jenom názory a články prolhaných médií,“ jak prezident obyčejně označuje respektovaná média, která jsou důsledná a referují o něm kriticky. „Jinými slovy, pro mě a ostatní, jde o manipulaci tak, aby všechny informace byly negativní,“ tweetoval v úterý ukřivděný prezident. Mezi „prolhaná“ média řadí například televize CNN, CNBC či deník Washington Post. „Republikánská a konzervativní a spravedlivá média jsou vyřazena,“ konstatuje prezident.

Jenže Trump podle všeho štěká na špatný strom a žádná účelová manipulace, která by jej měla v seznamu výsledků znevýhodnit, se nekoná.

„Problém je, že výsledek vyhledávání nutně musí být nějakým způsobem zaujatý,“ vysvětluje pro INFO.CZ vysokoškolský pedagog a odborník na sociální média Josef Šlerka. Podle něj Google řadí výsledky podle toho, aby nabídnul osobě, která jej používá, co nejrelevantnější informace. „Vyhledávač je dělaný na míru lidem. To ale zároveň znamená, že pokud by ve Spojených státech byla většina bílých, vysokoškolsky vzdělaných lidí, tak výsledky vyhledávání by byly mírně posunuté směrem k demokraticky a liberálně laděným zprávám,“ vysvětluje Šlerka.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....