Twitter se vydal opačným směrem než Facebook. Zákaz politické reklamy může mít dalekosáhlé důsledky | info.cz

Přímý direkt Facebooku a jeho šéfovi Marku Zuckerbergovi. Tak hodnotí většina komentátorů rozhodnutí šéfa Twitteru Jacka Dorseyho, který v budoucnu již nebude na sociální síti Twitter zobrazovat žádné politické reklamy. „Dosah politického sdělení má být zasloužený, nikoliv koupený,“ zdůvodňuje své rozhodnutí Dorsey v sérii příspěvků na Twitteru.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵