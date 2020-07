Venkovní reklama dostala největší zásah ze všech mediatypů. Firmy propustily až čtvrtinu lidí | info.cz

Televize -14 %, rádio -19 %, tisk -38 % a venkovní reklama -49 %. Takový byl květnový propad hlavních mediatypů podle meziročního srovnání ceníkové hodnoty jejich reklamního prostoru. Jak je vidět, právě trh venkovní reklamy se ze všech mediatypů propadl nejvýrazněji.

Logicky: epidemie koronaviru sice tvrdě dolehla na všechna média, venkovní reklama však dostala dvojitý zásah. Jednak proto, že marketéři s prvními náznaky příchodu epidemie do Česka utáhli své rozpočty a přestali zadávat novou inzerci. Zároveň i proto, že karanténa a práce z domova vylidnily ulice, což zcela ochromilo poptávku po venkovní reklamě – zjednodušeně řečeno na ulicích nezbyl nikdo, kdo by se na ni díval.

Razantní propad poptávky ze strany zadavatelů znamenal i zásah pro firmy z oboru. Největší hráč na trhu, skupina BigBoard, kvůli epidemii propustila čtvrtinu zaměstnanců, těm zbylým pak „výrazně snížila“ platy. Úpravu „v oblasti mzdových opatření“ připouští i dvojka na trhu JCDecaux. Nyní se sice podle firem situace na trhu začíná stabilizovat, výhled na zbytek roku je – zejména kvůli potenciální druhé vlně epidemie – stále nejistý.

Firmy proto doufají ve státní životabudič, který by pro ně měl přijít v podobně balíčku státní pomoci pro média. Jak minulý týden napsal server Neovlivní.cz, segment Out of Home (OOH) reklamy by v jeho rámci měl získat odpuštění nájmů u státních reklamních ploch a státní inzerci za 200 milionů. Jak totiž ukazují data SPIR-Nielsen Admosphere, segment OOH jen za květen odmazal reklamu za 260 milionů korun podle ceníkových cen.

Podle Marka Pavlase, finančního ředitele skupiny BigBoard, se již blýská na lepší časy. „Situaci aktuálně vidíme tak, že po velmi špatných tržbách dubna a května se situace začala lepšit a červenec je již relativně velmi dobrý,“ komentuje aktuální data finanční ředitel. „Vypadá to, že své sehrála odložená spotřeba i výrazně nižší podíl zahraničních dovolených, což motivuje zadavatele dělat kampaně i v létě. Každopádně pro celý mediální trh je vždy nejdůležitější čtvrtý kvartál roku. Pro výsledky celého roku bude tedy klíčové, zda právě tehdy budeme zhruba na běžných úrovních.“

Podobně pak vidí situaci na trhu i jednatel JCDecaux Pavel Slabý. „V červnu jsme již zaznamenali mírné oživení a také výhled na červenec a srpen je v tuto chvíli spíše pozitivní. Liší se to ale podle jednotlivých segmentů reklamy. Zatímco na jedné straně se billboardy vzpamatovávají poměrně rychle, na druhé straně je zcela kritická situace na Letišti Praha. V tuto chvíli je těžké odhadovat nejbližší vývoj na trhu a to zejména z důvodu panující nejistoty z možné druhé vlny. Věříme ale, že se tyto obavy nakonec nepotvrdí, popřípadě že omezení už nebudou tak rozsáhlá a trh se bude postupně vracet do doby před COVID-19. Nikoliv do roku 2019 ale ustálí se někde na číslech roku 2015-16,“ uzavírá Slabý.