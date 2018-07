Všichni lžou. Analýza vyhledávání na Googlu odhalila, co lidé skrývají před světem

Bývalý datový analytik Googlu a autor knihy „Everybody Lies: What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are“ Seth Stephens-Davidowitz se tři roky věnoval analýze dat vyhledávání na Googlu. A došel k jednoznačnému závěru: „Všichni lidé lžou.“ Stephnens-Davidowitz to ilustruje na současných, společenských tématech, která vyvolávají největší kontroverzi.

Velké množství z nás v průzkumech záměrně podhodnocuje vlastní chování a myšlenky, pokud je považuje za špatné. A to navzdory tomu, že je většina výzkumů dělána anonymně. Lidé chtějí stejně vypadat dobře, a tak se snaží odpovídat společensky žádoucím způsobem. To bylo dokázáno již v roce 1950, kdy se v americkém Denveru ptali vzorku populace na statisticky ověřitelná data. Každý druhý najednou dával peníze na charitu a držitelů průkazek do knihovny bylo v nadsázce skoro více než knih samotných. Stejné to bylo i s počtem lidí, kteří údajně přišli k tehdejším volbám. Statistickým údajům neodpovídaly odpovědi ani na jednu otázku.

Lidé neuvádí v omyl jen výzkumné pracovníky. O nemožném přesvědčují i sami sebe. V roce 1977 například 94 % vysokoškolských profesorů tvrdilo, že dělají nadprůměrnou práci. Čtvrtina amerických středoškoláků pak v roce 2004 uvedla, že co se týče sociálních dovedností, patří zcela určitě mezi jedno procento těch úplně nejlepších.

Čím více odosobněné proto dané výzkumy jsou, tím lepší přináší výsledky. To lze ovlivnit i prostředím, ve kterém se průzkum odehrává. Pokud jsou lidé sami u počítače, udávají přesnější informace, než pokud jim někdo telefonuje. Telefonát je pak stále ještě lepší než vyplňování dotazníku v místnosti plné jiných lidí.

Nejpřesnější informace proto výzkumníci logicky získají, pokud analyzují data, při nichž jejich původci vůbec netuší, že budou zpracovávána. A právě tomu se tři roky věnoval bývalý datový analytik Googlu a autor knihy „Everybody Lies: What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are“ Seth Stephens-Davidowitz.

„Všichni lidé lžou. Lidé lžou kamarádům. Lidé lžou šéfům. Lidé lžou vlastním dětem. Lžou lékařům. Lžou manželům i manželkám. Lžou i sami sobě. A rozhodně taky lžou ve veřejných průzkumech,“ potvrzuje Stephen-Dawidowitz ve své knize. Ilustruje to na současných, společenských tématech, která vyvolávají největší kontroverzi.

Nejrozsáhlejší studie populace ve Spojených státech například tvrdí, že zhruba 2 až 3 procenta amerických mužů jsou homosexuálové. Tomu odpovídají i data Facebooku, na němž zhruba 2,5 procenta Američanů tvrdí, že se zajímají o muže. V tolerantním státě Rhode Island je ale na sociálních sítí dvakrát více homosexuálů než v konzervativním Mississipi. Probíhá tedy masivní exodus gayů z konzervativnější části USA do té liberálnější? Dle dat Facebooku tomu tak není. Stěhováním se dá údajně vysvětlit maximálně polovina daného rozdílu.

A zde přichází na řadu opět data Googlu. Zhruba 5 procent mužských dotazů na pornofilmy se ve vyhledávačích zaměřuje na gay porno. Dawidowitz proto předpokládá, že množství homosexuálů ve Spojených státech je zhruba dvojnásobné oproti tomu, co se všeobecně předpokládá. Více Američanů pak hledá gay porno skutečně v liberálnějších státech. Rozdíl je ale překvapivě malý. Pokud se vrátíme k dřívějšímu příkladu, tak v Rhode Islandu tak činí 5,2 procenta mužů a v Mississipi 4,8 procenta. Logickým vysvětlením proto je, že v konzervativnějších státech velké množství homosexuálů svou skutečnu orientaci raději tají.

S tím koresponduje i podezírání ze strany jejich manželek. „Je můj manžel gay?“ je tou nejhledanější otázkou začínající v angličtině slovy „Je můj manžel…“. O 10 procent předčí dokonce i dotaz na nevěru, tedy druhou nejvyhledávanější frázi související s manžely.

„Nejvíc vypovídající je pak fakt, že nejvíce dotazů zpochybňující manželovu sexualitu přichází od žen z nejméně tolerantních států. Tedy z Jižní Karolíny a Louisiany,“ zmiňuje Dawidowitz.

