Vyděsila vás kauza Cambridge Analytica? Takto můžete lépe chránit vaše data na Facebooku

Skandál kolem společnosti Cambridge Analytica vyděsil uživatele Facebooku. Na další sociální síti Twitter se rozmohl hashtag #DeleteFacebook, vyzývající lidi k rušení účtů na konkurenční platformě. To je ovšem až krajní a ne zcela snadnou možností. Data na Facebooku se však dají ochránit z velké části jen opatrností.

Cambridge Analytica měla bez vědomí uživatelů získat data ze zhruba 50 milionů facebookových účtů. Využila je k tvorbě psychologických profilů, díky nimž následně lépe cílila kampaň například před americkými prezidentskými volbami.

První dobrou zprávou pro znepokojené uživatele Facebooku je, že nyní by to měla podstatně složitější než v roce 2016. A to nejen proto, že aplikace, díky které se jí podařilo data získat, už není na trhu.

Před rokem 2016 mohli aplikace, které využívaly účet na Facebooku k přihlášení odesílat po schválení žádosti data nejen vaše, ale všech lidí, které jste měli v seznamu přátel. To znamenalo, že pokud se do aplikace přihlásilo kolem 300 tisíc lidí, tvůrci získali údaje zhruba 150krát většího počtu osob.

Facebook nyní umožňuje získávat jen informace daného uživatele, který se prostřednictvím něj zaregistroval, a s poskytnutím dat tak souhlasil.

Pro opatrnější pak nabízí celou řadu možností, jak mít data pod kontrolou. Jednou takovou je seznam aplikací, do nichž jste přihlášení pomocí Facebooku. V nastavení pod ikonou Aplikace můžete některým z nich přístup k údajům odebrat.

Pod seznamem je také možnost s názvem Aplikace, které používají ostatní. Tam můžete nastavit, ke kterým kategoriím informací mají přístup další uživatelé. To zahrnuje omezenou škálu dat, ale jsou mezi nimi i některá citlivá jako datum narození. Odškrtnutím přístup odeberete.

Pokud vám ani to nestačí ke klidnému spánku, můžete si Facebook zrušit úplně. To však není tak snadné. Po deaktivaci sociální síť sice odstraní vaše jméno a fotografii z většiny věcí, které jste sdílel nebo komentoval, ale nesmaže všechna data. Účet je tak fakticky jen neviditelný a Facebook doufá, že se vrátíte zpět.

Ke skutečnému smazání účtu se dostanete přes Centrum nápovědy a heslo Jak můžu svůj účet trvale odstranit. Po kliknutí na odkaz skrytý ve slovech “dejte nám vědět” se dostanete k možnosti odstranit účet. Vyplníte heslo, čímž dokážete, že jde skutečně o vás, Facebook žádost vyhodnotí a za dva týdny vám začne běžet 90denní lhůta na vymazání všech dat ze sítě.