Vysílání Svobodné Evropy se po 27 letech vrací do Maďarska. Chybí tu nezávislá média, říká ředitel Fly | info.cz

Zpravodajský kanál Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) se po sedmadvaceti letech vrátí do Maďarska. Důvodem je absence nezávislých, nestranných médií, řekl v rozhovoru pro INFO.CZ na konferenci Forum 2000 nový ředitel RFE/RL Jamie Fly. Zpravodajství se vrací nikoliv v podobě radiového vysílání, ale webové služby.

Návrat, o kterém před měsícem spekuloval list New York Times, nyní nově jmenovaný ředitel stanice Jamie Fly pro INFO.CZ potvrdil. „Ano, příští rok plánujeme obnovit naši přítomnost v Maďarsku. Důvodem jsou rostoucí obavy Washingtonu, že konsolidace tamních médií společnostmi napojenými na vládní kruhy dospěla do té míry, že v zemi nejsou zastoupena média, která by poskytovala skutečně nezaujaté zpravodajství,“ uvedl Fly. Vyváženost podle něj chybí i z druhé strany: „V Maďarsku sice jsou nezávislá média, nicméně ani ona nejsou nezaujatá a nesou zřetelné politické zabarvení – v tomto případě proti vládě.“

Vysílání RFE/RL bylo v Maďarsku ukončeno poměrně brzy po rozpadu Sovětského svazu. Hlas americké stanice, která vysílá v zemích bez nezávislého zpravodajství, tam utichl v roce 1993, tedy o čtyři roky dříve než v Polsku a o více než dekádu dříve než v pobaltských státech, Slovensku či Chorvatsku.

Nyní se stanice – byť v podobě webového zpravodajství podpořeného aktivitou na sociálních médiích – do východní Evropy pomalu navrací, což Fly dává do souvislosti s posilováním „autoritativních režimů“ v zemích východní Evropy. Loni RFE/RL například obnovilo své vysílání v Bulharsku a Rumunsku.

„V Maďarsku chceme jít ve stopách vysílání právě v těchto dvou zemích,“ vysvětluje Fly. To podle něj znamená důraz na webové zpravodajství – psané texty a videa. A k tomu dnes běžná podpora obsahu skrze sociální sítě. „V Maďarsku půjde o relativně malou operaci, proto nebudeme potřebovat tolik lidí jako v jiných státech, kde vysíláme prostřednictvím rádia či televizních pořadů. Byl bych ale rád, pokud bychom v Budapešti měli vlastní redakci a vše zatím naznačuje, že to možné bude.“

Fly říká, že před několika týdny jednal o vstupu stanice se zástupci maďarské vlády, která podle něj iniciativu vítá. „Vyjádřili zájem a podporu. Uvidíme, jaká bude reakce poté, co začneme naše zpravodajství vysílat.“

Zpravodajství RFE/RL by se do Maďarska mělo vrátit na jaře, o přesném termínu ale ještě není rozhodnuto. Fly, který je ve funkci prezidenta a výkonného ředitele druhým měsícem, dříve pracoval jako zahraničněpolitický poradce amerického senátora Marca Rubia.