Wikipedie potrestala Sasko. Naštval ji smazaný text o rasismu

Z počítačů zapojených do správní sítě německé spolkové země Sasko nebude měsíc možné anonymně editovat záznamy v internetové encyklopedii Wikipedie, vyžadováno bude výhradně uživatelské přihlášení. Provozovatel encyklopedie takto zemskou správu potrestal za vymazání pasáží o rasismu v Sasku, napsala agentura DPA. Smazané informace byly na web mezitím vráceny.

Z Wikipedie zmizely například zmínky o tom, že v Sasku ve srovnání s celoněmeckým průměrem častěji dochází k rasistickým útokům a incidentům a že oproti spolkovému průměru se v této spolkové zemi koná více neonacistických koncertů. Při pátrání po tom, kdo text vymazal, provozovatel encyklopedie vystopoval IP adresu, která ho přivedla k saskému ministerstvu vnitra.

Ministerstvo potvrdilo, že zásah do článku na Wikipedii byl skutečně veden z počítače, který je zapojen do zemské správní sítě. Mluvčí úřadu Andreas Kunze-Gubsch sdělil, že do této sítě jsou připojeny tisíce počítačů včetně zemských ministerstev, podřízených úřadů, zemského sněmu, obcí či škol. Řekl také, že ministerstvo prověřuje, zda je možné přesněji určit, odkud byl text vymazán.

Na twitteru zemské ministerstvo vnitra následně sdělilo, že po prvním prověření nezjistilo žádné protiprávní jednání a že se dalšímu pátrání po konkrétním počítači kvůli přílišné složitosti nakonec věnovat nebude. Kdo konkrétně položku o Sasku promazal, tak jasné není. Ministerstvo nicméně tvrdí, že v jeho budově se to nestalo.