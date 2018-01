Zeman půjde do debaty s Drahošem, ale kam? Nejspíš na Novu a Primu, získá tam nejvíc

Jiří Drahoš, který bude v druhém kole prezidentské volby soupeřem současné hlavy státu Miloše Zemana, během vyhlašování volebních výsledků vyzval, aby Zeman “slezl z Hradu.” O pár minut později Miloš Zeman během své tiskové konference na přímou otázku odpověděl, že přijde do jedné nebo dvou debat. Hned na místě přitom naznačil, že nestojí o Českou televizi, naopak naznačil, že by přišel do televize Prima.

Otázkou zůstává, která televize se ujme uspořádání druhé z předpokládaných debat. Česká televize je prakticky vzato ze hry. Prezident Zeman k ní má dlouhodobě kritický vztah. Logika říká, že Zemanovi účast v debatě ve veřejnoprávní televizi skutečně nic nepřinese. Setkal by se zde s moderátorem, který by mu bezpochyby nevycházel vstříc. Navíc cílová skupina veřejnoprávní televize inklinuje k podpoře protizemanovského kandidáta. V České televizi Zeman nemá mnoho co získat, naopak může hodně ztratit.

Zbývají soukromé televize. Jedna z nich je nejspíš jasná, jde o televizi Prima. Otázkou zůstává druhá stanice. Miloš Zeman má skoro rok pravidelný pořad na TV Barrandov. Pořad si drží stabilní sledovanost, dívá se na něj průměrně zhruba 250 tisíc lidí. Moderátor pořadu je k Zemanovi vesměs vstřícný. Z hlediska politického marketingu je problematická skutečnost, že by Zeman na Barrandově promlouval převážně k cílové skupině, která ho už podporuje. Jiří Drahoš navíc už jednou do debaty na Barrandově odmítl přijít, takže pokud by účast odmítl příjít do debaty se Zemanem, mohl by argumentovat tím, že je pouze konzistentní. Podle informací INFO.CZ Jiří Drahoš přislíbil Barrandovu pouze účast v jiném formátu, v Aréně Jaromíra Soukupa.

Pokud Miloš Zeman bude chtít oslovit blok tří milionů voličů, kteří v prvním kole hlasovali proti němu, musí pro svou debatu zvolit stanici, která by mu poskytla dostatečnou masu nepevně rozhodnutých voličů. Tu mu vedle Primy nabízí největší soukromá stanice v Česku, Nova. Ta měla třeba v první den prezidentské volby nejvyšší průměrnou sledovanost skoro 1,7 milionu diváků. Pro srovnání: Prima vykázala 400 tisíc diváků, Barrandov 188 tisíc. Jinak řečeno, Nova Zemanovi nabízí skoro dva miliony lidí, které může oslovit.