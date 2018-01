Zhýralý životní styl vědců a manažerů ohrožuje Silicon Valley i americkou národní bezpečnost

Pověstné americké “Křemíkové údolí” čím dál víc připomíná starověký Babylón, nejbohatší a taky nejhříšnější město světa. Autorka Emily Changová odhalila, že tamní špičkoví manažeři zabředli až po bradu do pavučiny placeného sexu a nekonečných večírků plných drog.

Nerdi se pominuli. Touto stručnou informací uvádí Emily Changová, technologická reportérka agentury Bloomberg a autorka několika publikací o odvrácené straně zázraku jménem Silicon Valley svou nejnovější knihu. Elitní manažeři a inženýři se podle ní natolik zapletli do kolotoče drog a placeného sexu, že je ohrožena jejich práce - a tím celé miliardové obchody, které se v Mekce moderních technologií uskutečňují.

Changová se pravidelně setkávala s tvrdým jádrem “pařičů” z amerického “Křemíkového údolí.” Konstatuje, že se jejich mentalita v průběhu posledních let výrazně změnila. Ještě vcelku nedávno připouštěli, že si čas od času užívají stejně jako třeba studenti na kolejích. Teď se tento stydlivý přístup změnil.

“Vyrážejí na několikadenní tahy po San Francisku,” popisuje Changová zvyky tvrdého jádra manažerů a inovátorů ze Silicon Valley. “Vůbec se netají tím, že se vyžívají v tvrdých drogách a sexu.”

Co děsí dozorčí rady

Changová pro špičkové mozky ze Silicon Valley začala používat označení “technorati.” Odkazuje tím na pověstnou uměleckou “krysí smečku,” která s Humphreym Bogartem a Deanem Martinem ve velkém stylu vymetala hollywoodské bary, přičemž jedinou uznanou omluvenkou byla smrt (obvykle na předávkování) nebo pobyt v léčebně. Dnešní “krysy” dělají všechno pro to, aby se na ně jednou vzpomínalo stejně jako na slavné hollywoodské hvězdy.

“Už dávno nejde o to, že by se mladí a nevybouření vědci jednou za čas opili pivem a pak pokřikovali na striptérku,” poznamenává Changová. Podle jejích zjištění nejlepší mozky své generace jedou v tvrdých drogách, zejména v kokainu a heroinu. Součástí jejich tahů bývá i tvrdý sex s placenými společnicemi.

“Z dobře informovaných kruhů v Silicon Valley vím, jak velké starosti životní styl manažerů a hlavně špičkových vývojářů dělá dozorčím radám, ale taky bezpečnostním službám,” tvrdí Changová.

Zejména poznámka o bezpečnostních službách stojí za zaznamenání. V Silicon Valley se totiž už skoro půl století rodí nejpokročilejší technologie. Na mnoha z nich přímo či nepřímo spolupracují vládní agentury, zejména pak pověstná DARPA, která stojí za inovacemi v armádní oblasti. “Vědátoři” ze Silicon Valley nosí v hlavě tajemství, za která by cizí mocnosti byly ochotné dát leccos. A právě tady je skryté stále závažnější riziko.

Poví, i co neví

Americké tajné služby si podle všeho uvědomují, že chytré hlavy, které propadnou bezuzdnému hýření, mohou být snadno vydíratelné. Bohužel neexistuje způsob, jak mimořádně nadaným, ale taky poněkud excentrickým vědcům zabránit v životním stylu založeném na kombinaci zdrojových kódů, kokainu a prostitutek.

Není to tak, že by se Silicon Valley hemžilo okázalými špióny. Informace se sbírají zcela jednoduše. V listopadu 2016 se například provalilo, že Čína vytvořila zpravodajskou síť složenou z pekařů a zaměstnanců prádelen. Další informace ze Silicon Valley unikají při soudních řízeních. A těch přibývá. V roce 2010 se k dění v Silicon Valley vázalo pouhých šest obvinění ze sexuálních deliktů. V loňskem roce se jejich počet zvýšil do řádu stovek.

Každý takový soud je přitom mimořádně citlivá záležitost. Sara O´Brienová z televize CNN už loni na podzim připomněla, že pokud někomu připadá šokující a skandální rozsah sexuálního násilí ve filmovém průmyslu, měl by si jít srovnat perspektivu do prostředí vývojářů, inovací a nových technologií.

“Kombinace moci, vilnosti, peněz a bezohlednosti je v Silicon Valley dokonce ještě koncentrovanější než v Hollywoodu,” poznamenala O´Brienová v CNN.

Není přitom vyloučeno, že právě soudní řízení s pachateli sexuálního násilí z “Křemíkového údolí”, ať už skutečnými, nebo domnělými, slouží jako další zdroj tajených informací. Výměnou za stažení žaloby totiž vyděšený obviněný často řekne i to, co neví.

V případě vývojářů firem, jako je Intel, Cisco nebo Symantec, to ale může způsobit velké trable. Už jen proto, že výrobky a technologie těchto společností v sobě mají nejenom obyčejné domácí počítače, ale taky superkomputery, které řídí třeba satelitní sítě.