3 důležité věci ze světa, které byste dnes měli vědět

Nejvyšší soud ve španělském Madridu dnes rozhodne, zda z vazby propustí bývalého vicepremiéra Oriola Junquerase. Bez naděje politik není, ale prokuratura se proti jeho propuštění ostře ohrazuje. V Německu dnes začíná třídenní zasedání tradiční koaliční strany kancléřky Angely Merkelové, CSU. Co dalšího se dnes ve světě děje?

Soud rozhodne o bývalém katalánském vicepremiérovi

Soud v Madridu bude ve čtvrtek rozhodovat o žádosti obhajoby, aby byl bývalý katalánský vicepremiér Oriol Junqueras propuštěn z vazby. Politický soupeř bývalého premiéra Carlese Puigdemonta doufá, že se dostane na svobodu, aby mohl vykonávat svůj politický mandát, který získal v nedávných předčasných volbách. To však nebude jednoduché, prokuratura totiž žádá, aby zůstal ve vazbě, kde je pro podezření ze vzpoury a zpronevěry.

Začíná třídenní zasedání německé strany CSU

Ve čtvrtek začíná třídenní zasedání politiků německé strany CSU – bavorské tradiční partnerské strany kancléřky Angely Merkelové CDU. Jednání se budou především týkat nadcházejících rozhovorů o případné vládní koalici společně s CDU a se socialisty SPD. Ti sice po volbách plánovali odejít do opozice, ale vzhledem k tomu, že to by nyní nejspíše znamenalo předčasné volby, svůj postoj přehodnotili a se svým politickým oponentem jednat budou.

Stomilionová posila Barcelony Dembélé se vrací na hřiště

Letní stomilionová posila fotbalistů Barcelony Ousmane Dembélé je po dlouhé zdravotní pauze připraven vrátit se na trávník. Francouzský útočník se od září zotavoval z operace úponu stehenního svalu a je v nominaci na dnešní zápas Španělského poháru proti Celtě Vigo. Dvacetiletý Dembélé, jehož Barcelona v srpnu koupila z Borussie Dortmund za 105 milionů eur a udělala z něj druhého nejdražšího hráče historie, se zranil 16. září po půlhodině hry na hřišti Getafe. Byl to jeho první ligový start v základní sestavě.