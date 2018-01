3 důležité věci ze světa, které byste dnes měli vědět

Po třech letech se na hranici mezi dvěma státy sešli zástupci Severní a Jižní Koreje. Nejdůležitějším důvodem jednání byla účast sportovců z KLDR na jihokorejské olympiádě. Polský premiér představí novou vládu. Očekává se, že nahradil až deset ministrů. A co dalšího se dnes ve světě bude dít?

Zástupci Severní a Jižní Koreje se po třech letech sešli ke společnému jednání

Na linii příměří oddělující oba korejské státy se dnes koná první přímé jednání mezi zástupci Pchjongjangu a Soulu od roku 2015. Zástupci obou Korejí patrně hovoří především o nadcházející zimní olympiádě v Jižní Koreji. Zástupci KLDR při té příležitosti navrhli vyslat na sportovní akci delegaci na vysoké úrovni, informovala agentura AFP s odvoláním na náměstka jihokorejského ministra pro sjednocení. Jihokorejská delegace zase podle agentury DPA navrhla rozhovory o humanitárních otázkách. Organizace Červeného kříže z obou zemí by prý měly jednat o novém setkání rozdělených korejských rodin. Jihokorejská delegace podle náměstka navrhla, aby sportovci z obou zemí na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu olympijských her pochodovali společně. Jižní Korea dále navrhla obnovení setkávání příbuzných, které od sebe oddělila korejská válka z 50. let minulého století, a také jednání o snížení nepřátelských akcí v příhraničí.

Polský premiér představí novou vládu

Nové složení polské vlády dnes představí veřejnosti premiér Mateusz Morawiecki, který chce vyměnit až desítku ministrů. Podle médií skončí například ministr zahraničí Witold Waszczykowski nebo ministr životního prostředí Jan Szyszko. Prezident Andrzej Duda jmenuje nové členy vlády v poledne SEČ. Po uvedení ministrů do úřadu zamíří Morawiecki do Bruselu ke svému prvnímu setkání se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Morawiecki vystřídal v rámci premiérské rošády v prosinci v křesle předsedy vlády Beatu Szydlovou, která se stala vicepremiérkou. Po svém nástupu ohlásil plán vyměnit část ministrů, mezi nimiž měli podle médií být zejména zastánci ostré konfrontace s opozicí, k nimž patří vedle Waszczykowského například ministr obrany Antoni Macierewicz.

EU a Clinton žádají propuštění novinářů uvězněných v Barmě

Evropská unie a americký exprezident Bill Clinton vyzvali Barmu k propuštění dvou novinářů pracujících pro agenturu Reuters a zadržovaných od prosince. Zmocněnec EU pro Barmu situaci v dopise adresovaném barmské vůdkyni Do Aun Schan Su Ťij označil za "závažné zastrašování", informovala dnes agentura. Dva reportéři ve věku 31 a 27 let byli 12. prosince zadrženi kvůli údajnému porušení státního tajemství. Wa Lone a Ťjo Sou U údajně získali informace a důležité tajné dokumenty od policistů, kteří působí v barmském Arakanském státě, kde vypukly koncem srpna střety mezi menšinovým etnikem Rohingů a barmskou armádou.