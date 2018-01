3 důležité věci ze světa, které byste dnes měli vědět

V Německu ve středu pokračují námluvy Angely Merkelové se socialistou Martinem Schulzem ohledně zformování případné koaliční vlády. Ta by byla řešením několik měsíců trvajícího povolebního patu. V USA se Donald Trump setká s norskou premiérkou Ernou Solbergovou. Mezi hlavní témata rozhovorů bude patřit bezpečnost, obrana a obchod. Co dalšího se dnes děje za hranicemi Česka?

Německé koaliční námluvy pokračují

Ve středu pokračují rozhovory mezi německými politickými stranami křesťanských demokratů CDU/CSU a socialistů SPD. Strany Angely Merkelové a Martina Schulze jednají o tom, zda pro ně má smysl začít oficiální rozhovory ohledně utvoření koaliční vlády. Ta by byla východiskem z několik měsíců trvajícího povolebního patu. Zatímco Schulz preferuje spíše volnější koalici či podporu nebo toleranci menšinové vlády, Merkelová se snaží prosadit pokračování velké koalice.

Trump se setká s norskou premiérkou

Americký prezident se dnes setká s norskou premiérkou Ernou Solbergovou. Na pořadu jednání bude spolupráce v rámci Severoatlantické aliance (NATO) i společný obchod, Solbergová chce na pořad jednání dostat i otázky o klimatu. Podle Bílého domu bude velký důraz jednání soustředěn především na bezpečnost – ať již na situaci v severním Atlantiku, nebo na vztahy Norska s Ruskem.

S biatlonisty poběží v Ruhpoldingu i uzdravený Šlesingr

Michal Šlesingr se po problémech s kolenem vrátil k biatlonové reprezentaci a dnes se zapojí do pátého kola Světového poháru v Ruhpoldingu. Program v německém středisku zahájí vytrvalostní závod mužů na 20 kilometrů. Šlesingr si poranil koleno před Vánoci ve Francii a během léčby namoženého úponu vynechal závody v Oberhofu. Jako první dnes vyběhne Ondřej Moravec s číslem 18, představí se také Michal Krčmář, Adam Václavík a Ondřej Hošek. „Bohužel Jaroslav Soukup onemocněl. A to není dobrá zpráva jak z pohledu slušné formy, ve které se minulý týden prezentoval, tak to pro něho může mít i fatální následky s blížící se olympijskou nominací," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.