3 důležité věci ze světa, které byste dnes měli vědět

V Německu by mohly skončit sondovací rozhovory o nové vládě mezi CDU/CSU a SPD. Čínská ekonomika loni zřejmě rostla o 6,9 procenta. Počet obětí záplav v Kalifornii stoupl na 17. Co důležitého ze světa byste dnes měli vědět?

Rozhovory o německé vládě jdou do finále

V Německu by dnes mohly skončit sondovací rozhovory o nové vládě mezi konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociálními demokraty (SPD). Počítá s tím alespoň dosavadní časový plán vyjednávačů. Pozorovatelé ale spíše očekávají, že se rokování protáhne, a to nejméně do noci na pátek. Trojice stran totiž ještě musí vyřešit neshody v zásadních otázkách, jako jsou migrační, daňová nebo evropská politika.

Čínská ekonomika zřejmě vzrostla o 6,9 procenta

Čínská ekonomika v loňském roce zřejmě vzrostla o 6,9 procenta. Zrychlila tak z 26letého minima v roce 2016, kdy hrubý domácí produkt stoupl o 6,7 procenta. Uvedl to podle tiskové agentury Nová Čína premiér Li Kche-čchiang. Analytici očekávají, že ekonomika loni vzrostla o 6,8 procenta. Vláda si stanovila za cíl udržet ekonomický růst na úrovni 6,5 procenta. K vyššímu růstu zřejmě přispěl rozkvět stavebnictví a silná globální poptávka po čínském vývozu.

Počet obětí záplav v Kalifornii stoupl na 17

Počet obětí záplav a sesuvů bahna, které v jižní části amerického státu Kalifornie vyvolaly prudké lijáky, se zvýšil na 17. Dalších 13 osob se stále pohřešuje. Oznámil to šerif okresu Santa Barbara Bill Brown. Prudké deště postihly jižní Kalifornii v úterý ráno. Lijáky vyvolaly sesuvy kamení a bahna, které zničily několik domů. Mnohde byly zablokovány dlouhé úseky silnic. Nejhůře byla postižena oblast města Montecito severozápadně od Los Angeles.