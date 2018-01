3 důležité věci ze světa, které byste dnes měli vědět

Sondovací rozhovory o budoucí vládě v Německu nekončí

Ani po více než dvaceti hodinách jednání zatím neskončily sondovací rozhovory o nové německé vládě, které v Berlíně vedou politici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Podle dnešních informací německých médií se stále nepodařilo vyřešit několik sporných bodů včetně témat migrace či daní. Původně přitom měla jednání skončit již ve čtvrtek večer. Podle agentury DPA se rozhovory zasekly na tématech migrace, zdravotnictví, financí a daní. Během noci na dnešek se neustále měnily formáty jednání - od rokování všech členů vyjednávacích týmů po rozhovory předsedů tří zúčastněných stran - Angely Merkelové, Horsta Seehofera a Martina Schulze.

Uživatelé sociální sítě Facebook by brzy měli na svém účtu vidět více příspěvků svých přátel a méně nereklamních sdělení různých podniků, médií a politických skupin. Největší sociální síť na světě by se tak podle svého zakladatele Marka Zuckerberga měla vrátit zpět ke svým kořenům. Změny, které nastanou ve filtrování příspěvků, budou "významné", napsal dnes Zuckerberg na svém facebooku. Projevit by se plně měly během několika měsíců. Podle něj v poslední době začal facebooku dominovat obsah, který na něm zveřejňovaly podniky, média a různé další skupiny, a sdělení rodiny a přátel ustoupily do pozadí. Nejdůležitějším posláním facebooku je ale podle něj "pomoci spojovat" lidi.

Ve snaze předejít rozšíření afrického moru prasat ze zemí středovýchodní Evropy včetně Česka požaduje svaz německých zemědělců (DBV), aby se zastřelilo sedmdesát procent všech divokých prasat v Německu. Dnešnímu vydání listu Rheinische Post (RP) to řekl místopředseda svazu Werner Schwarz. Německý ministr zemědělství Christian Schmidt "inteligentní redukci stavu divokých prasat" podpořil. V Německu začali myslivci i zemědělci před africkým morem varovat kvůli výskytu případů onemocnění v Česku a Polsku. Podle Schwarze je v současné situaci nutné, aby úřady povolily střílet i samice, které čerstvě porodily, a jejich selata. Utrpení, které by zvířata čekalo v případě nakažení africkým morem prasat, je podle místopředsedy DBV menší, než to, které jim způsobí odstřel.