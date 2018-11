305 metrů a odvážná konstrukce. Londýnské City by mohlo mít novou nejvyšší budovu, podívejte se na ni

Londýnská metropole by mohla brzy mít novou dominantu. Mrakodrap navržený architekty Foster + Partners by stál hned vedle slavné budovy Gherkin (okurka) a se svojí neobvyklou strukturou a výškou 305 metrů by byl jenom o čtyři metry menší než the Shard, oficiálně nejvyšší budova ve Velké Británii. Nová budova by měla namísto kanceláří ukrývat spíše prostory pro vzdělávání.