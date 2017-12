4 katalánské příběhy: Král hraje o království, Španělsko o budoucnost a dva lídři o život

Separatistické strany získaly ve čtvrtečních předčasných volbách v katalánském parlamentu absolutní většinu. Ve 135členném regionálním sboru obsadí 70 mandátů, tedy o dva méně než po volbách z roku 2015. Víme, co tento výsledek znamená pro Španělsko, Katalánsko i celou Evropu, i co se bude dít v nejbližších dnech.

Knokaut pro Madrid

Centrální vláda v Madridu předčasné volby v Katalánsku vyhlásila v naději, že politické síly, které usilují o samostatnost Katalánska, přijdou o většinovou podporu. Nestalo se. Velká sázka španělského premiéra Mariana Rajoye krutě nevyšla.

Právě Mariano Rajoy zosobňuje odpor centrální španělské vlády k touze nejbohatšího regionu – Katalánska – po samostatnosti. Pro Rajoye, který je přesvědčeným zastáncem integrace historických regionů Španělska do stále centralizovanějšího státního útvaru, nejspíš nadešly nejtěžší chvíle jeho politické kariéry.

Rajoy udělal něco, čeho by se politik neměl dopouštět, pokud si není naprosto jistý svým vítězstvím. Přenesl spor o nezávislost Katalánska do osobní úrovně. „Tady jsem já, Mariano Rajoy, já znamenám Španělsko. Tam je Carles Puigdemont a on znamená rozpad Španělska.“ Takový vzkaz Rajoy poslal do světa.

Rajoy dosáhl dokonce i toho, aby byl na katalánského lídra Puigdemonta vydán evropský zatykač. Katalánec před hněvem Madridu uprchl do Belgie – a z tohoto exilu nyní sleduje, jak ho hlasy jeho spoluobčanů vynáší zpátky do čela katalánské vlády, odkud se ho Madridu ještě v říjnu při referendu o nezávislosti země povedlo smést.

V Madridu mají přes Vánoce o čem přemýšlet. Nabízí se otázka, jestli je premiér Mariano Rajoy tím pravým člověkem, který má vést jednání s Katalánci. Ti mu řekli jasné ne. Pokud by si spolu měli Rajoy a Puigdemont sednout k jednacímu stolu, zřejmě by tam s nimi muselo být radši hned několik mediátorů. Puigdemont uvedl, že je ochotný jednat kdekoli kromě Španělska, kde mu hrozí zatčení.

Mezi oběma vůdci nyní panuje zcela osobní řevnivost, podezíravost a nejspíš i nenávist. To není dobrá vyjednávací pozice a pro začátek roku 2018 nevěstí nic dobrého.

Co bude dál

V Madridu proběhne diskuze o tom, jestli má premiér Rajoy vyjednávat s Katalánskem

Bude se jednat o propuštění katalánských separatistických lídrů z vazby

Velkým tématem bude potenciální návrat Puigdemonta z exilu

Bude se hledat případný vyjednavač místo Puigdemonta

Barcelona versus Katalánsko

Volební účast v katalánských regionálních volbách byla fenomenální. Podle informací zveřejněných po sečtení 99,89 procenta hlasů přišlo k urnám 81,94 procenta z 5,5 milionu voličů. To je o sedm procentních bodů více než při volbách v září 2015.

Ve volbách zvítězila strana Ciudadanos, která je proti odtržení Katalánska od Španělska a která bude mít v novém katalánském parlamentu 37 křesel. Vítězství jí ale k ničemu není. O tři méně mandátů totiž získala separatistická koalice katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta Společně pro Katalánsko (JxCat). Třetí skončila se 32 mandáty Republikánská levice Katalánska (ERC), jejíž lídr Oriol Junqueras je od začátku listopadu ve vazbě kvůli snahám o nezávislost Katalánska. Osm křesel získá také koalice CatComú-Podem. Ta je proti jednostrannému vyhlášení nezávislosti, kritická je ale i vůči socialistům, lidovcům a straně Ciudadanos.

Na první pohled to je jednoduchá matematika. Separatisté vyhráli, a to stylem start-cíl. Jenže podrobnější pohled na volební výsledky ukazuje na nové třecí místo. Podpora pro samostatnost Katalánska je totiž silná v chudších regionech Girona a Lleida, kde přesahuje šedesát procent. Oproti tomu v bohatých regionech, tedy Tarragoně a Barceloně, separatisté prohráli. V Tarragoně to bylo těsné, ale v Barceloně už proti separatistickým stranám hlasovalo 55 procent voličů.

Logika je jasná. Barcelona je mimořádně bohatá nejen v katalánském, ale i v celošpanělském kontextu. Jejím obyvatelům dost možná došlo, že pokud Katalánsko zůstane španělské, jejich bohatství poroste. Pokud by se ale Barcelona měla stát hlavním městem samostatného Katalánska, je jasné, že by na chudší zbytek území doplácela.

Výsledek voleb v Barceloně také přímo ohrožuje Adu Colauovou, původním povoláním sociální aktivistku a nyní starostku metropole. Ta se hlasitě bere za samostatné Katalánsko, současně ale svou výrazně levicovou politikou odrazuje stále větší množství voličů.

Pokud by regionální volby Colauové podrazily nohy, není vyloučeno, že se Barcelona bude stále výrazněji stavět proti nezávislému Katalánsku. A jak známo, postoj hlavního města dokáže často zvrátit názor celé země.

Co bude dál

Madrid začne Barceloně nabízet ústupky

Proběhne boj o moc mezi separatistickými politiky a jejich odpůrci v Barceloně

Radikální zastánci nezávislosti Katalánska posílí v chudších regionech

Tření mezi bohatými a chudými částmi Katalánska vzroste

Kauza „Král“

„Člověk není ničím víc, než kterýkoliv jiný, nedokáže-li více než jiný.“ Touto větou z Dona Quijota ukončil v červnu 2014 svůj první proslov před Generálními kortesy (tj. parlamentem) španělský král Felipe Šestý. Na devětačtyřicetiletém monarchovi z bourbonské linie prastarého rodu Kapetovců teď je, aby byl něčím víc.

Španělé si zvykli na to, že král hraje především reprezentativní úlohu. Tak to bylo za Felipova otce Juana Carlose, nikoliv už ale za Felipa samotného. Toho okolnosti nutí, aby hrál daleko aktivnější úlohu, než jakou předpokládal. Ve svém nástupním projevu král řekl, že Španělsko je součástí Evropy, zároveň ovšem poukazoval i na nutnost národní integrity, avšak s prostorem pro individualitu každého jedince nebo autonomních oblastí.

V říjnu, po katalánském referendu o nezávislosti, které skončilo tvrdě potlačenými nepokoji, se ale král postavil jednoznačně na stranu celistvého Španělska. V říjnu požadoval, aby byla v Katalánsku nastolena vláda práva, čímž si proti sobě popudil značnou část rozjitřeného veřejného mínění.

Zdá se, že se poučil a do aktuálních politických událostí nyní nezasahuje. Jestliže se ale jednání o budoucnosti Katalánska vyhrotí – a to se dá celkem jistě předpovídat – přijde jeho chvíle. A bude jen na jeho schopnostech, jak se s touto složitou úlohou dokáže srovnat. Pokud sehraje roli mediátora, a to mediátora současně kompromisního, autoritativního a respektovaného, královská prestiž mimořádně posílí. Pokud selže, může naopak podřezat nohy trůnu, na kterém sedí.

Co bude dál

Král Felipe se přes prostředníky nechá informovat o aktuálních událostech

Sám nebude zasahovat do dění

Král vyčká, až bude osloven politiky, a pokusí se vstoupit do vyjednávání

Podpoří ústupky pro Katalánsko, ale bude trvat na jednotě Španělska

Rozsype se Španělsko na prvočinitele?

Pokud chceme zcela jednoduše pochopit, jak složitá je vnitřní španělská politika, stačí si přečíst celý titul krále Felipeho. Jsou v něm vyjmenována všechna historická území, která pod svou vládou postupně sjednocovali panovníkovi předchůdci na madridském trůnu. Většina těchto historických území do jednotného státu vplynula bez výrazných odstředivých tendencí. Významné regiony s vlastní národní identitou ale těžce snášejí to, čemu se třeba v Katalánsku říká „ústavní řetězy“.

S tím souvisí jeden z mála diplomatických a prozíravých kroků, které v poslední době udělal premiér Mariano Rajoy. „Jsem ochoten učinit ústavní reformu, ale jsou tu dvě nebo tři věci, které bych rád ujasnil. Nebudu v žádném případě akceptovat rozbití národní svrchovanosti, o budoucnosti Španělska mají podle mě rozhodnout všichni Španělé, a ne jen jejich část,“ prohlásil Rajoy podle listu El País.

To je zásadní prohlášení a nebýt bouřlivé atmosféry plné velkých emocí, jistě by na něj slyšelo dost lidí, kteří v nynějších volbách hlasovali pro separatistické strany. Pokud se Madrid chce pokusit o kompromisní řešení katalánské otázky, právě tudy vede cesta. Pragmaticky vzato nyní Rajoyovi (nebo jinému hlavnímu vyjednavači) stačí po neformální dohodě s králem Felipem a katalánskými zastánci jednoty Španělska počkat, až se prohloubí spory doutnající mezi jednotlivými zastánci nezávislého Katalánska. Pak stačí získávat jednotlivé „odpadlíky“ a s jejich pomocí budovat základ budoucího kompromisu.

Celá věc má jedno obrovské riziko. Jakmile byli jednou z láhve vypuštěni démoni separatismu, jsou neřiditelní a baskický příklad varuje: od touhy po nezávislosti je vždycky blízko k prolévání krve.