7 let pekla: Klíčové okamžiky syrské války přehledně

Dny se o něm mluvilo, teď na něj došlo. Odvetný útok USA ve spolupráci s Velkou Británií a Francii na Sýrii přišel dnes brzy ráno. I podle Česka má jít o jasný signál, že použití chemických zbraní, ze kterého Západ podezírá právě vládu Bašára Asada, je nepřijetelné a bude se trestat. Co dnešnímu útoku předcházelo a jak šel čas se Sýrii během rozvleklé a chaotické sedmileté války?

2011

15. března - Ve městě Dará na jihu země i dalších městech propukly protivládní demonstrace. Účastníci žádali odstoupení prezidenta Bašára Asada a konec téměř půlstoletí trvající vlády strany Baas.

19. dubna - Byl zrušen výjimečný stav, který platil od března 1963.

10. května - Začaly platit sankce EU, které se postupně zpřísňovaly. V květnu uvalily na Sýriisankce mimo jiné i USA.

5. října - Rusko a Čína vetovaly v Radě bezpečnosti OSN rezoluci, která odsuzovala režim v Sýrii za jeho krvavé represe proti oponentům.

2012

4. února - Rusko a Čína opět vetovaly rezoluci RB OSN, která podporovala plán Ligy arabských států na řešení krize v zemi.

25. května - Masakr ve městě Húlá na západě země, při němž zahynulo nejméně 108 lidí. OSN masakr odsoudila a řada evropských zemí, ale i USA a Kanada vyhostila syrské diplomaty.

12. července - Po masakru ve vesnici Trímsá, kde zahynulo 150 lidí, začalo k povstalcům přecházet stále více vládních činitelů.

15. července - Boje se přesunuly i do metropole Damašku.

18. července - Při atentátu v Damašku byl zabit ministr obrany Dáud Radžha a další vládní činitelé.

19. července - Rusko a Čína potřetí vetovaly v RB OSN rezoluci k Sýrii hrozící sankcemi za nedodržení mírového plánu.

23. července - Vláda poprvé přiznala vlastnictví chemických a biologických zbraní.

6. srpna - Premiér Rijád Hidžáb uprchl ze země. Později řekl, že Asadův režim kontroluje nejvýše 30 procent Sýrie.

15. srpna - Podle OSN se režim prezidenta Asada a s ním spřízněné milice šabíha dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Válečné zločiny ale spáchali také povstalci.

11. listopadu - Opozice vytvořila v katarském Dauhá zastřešující Národní koalici sil revoluce a syrské opozice (NCSROF).

2013

21. srpna - Útok chemickými zbraněmi v oblasti Ghúta jihovýchodně od Damašku (podle opozice zahynulo až 1700 lidí). Útok ohlásila opozice, vláda to popřela a odpovědnost připsaly povstalcům.

31. října - Sýrie zničila své provozy na výrobu chemických zbraní.

2014

14. ledna - Bojovníci ze sunnitské organizace Islámský stát (IS) dobyli provincii Rakka na severu země, první provincie v rukou povstalců.

25. ledna - V Ženevě pod záštitou OSN začaly nepřímé schůzky mezi zástupci opozice a představitelů vlády. Skončily bez dohody.

8. května - Povstalci se po více než třech letech kontroly stáhli z třetího největšího města Homsu.

29. června - IS, která ovládala velká území v Iráku i Sýrii, vyhlásila chalífát (vládu hlavy muslimské obce) pod názvem Islámský stát.

Srpen - Pod vládou IS se nacházela asi třetina syrského území.

16. září - Bojovníci z IS zahájili útok na kurdské město Kobani ležící na hranici s Tureckem, ovládli jej kolem 19. září.

23. září - Armáda USA a některé arabské země zahájily první letecké údery proti pozicím IS v Sýrii.

26. ledna - Kurdské jednotky vytlačily IS z kurdského pohraničního města Kobani, které v září 2014 padlo do rukou IS.

21. května - Radikálové z IS dobyli historické město Palmýra.

29. května - Radikálové ze sunnitského hnutí An-Nusra ovládli západosyrskou provincii Idlib.

30. srpna - Radikálové z IS zničili v historické Palmýře Belův chrám, památku zapsanou na seznamu UNESCO.

27. září - Francie zahájila letecké útoky proti pozicím IS.

30. září - Letecké údery proti IS zahájilo Rusko.

20. října - Prezident Asad poprvé od zahájení na zahraniční cestě, v Moskvě jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

26. prosince - Povstalci dobyli na severu Sýrie klíčovou přehradu Tišrín, kterou od roku 2014 ovládali ozbrojenci z IS.

2016

26. února - V Sýrii začalo platit příměří, nedodrženo.

27. března - Vládní jednotky dobyly město Palmýra, ze kterého vyhnaly bojovníky bojovníky IS (ovládali město od května 2015).

12. září - Začalo platit další příměří dojednané USA a Ruskem - platilo jen sedm dní.

11. prosince - Radikálové z IS opět dobyli Palmýru (předtím IS ovládal Palmýru od května 2015 do března 2016).

22. prosince - Druhé největší město Halab (Aleppo) se dostalo celé pod kontrolu vlády. Jednalo se o největší vítězství vlády nad povstalci (režimu ale výrazně pomohla ruská armáda).

29. prosince - Putin oznámil, že syrský režim a rebelové podepsali dohodu o příměří. Příměří se netýká IS, bývalé fronty An-Nusra a jejich spojenců.

Rozdělené Česko: Diplomacie vnímá zásah v Sýrii jako vzkaz proti chemickým útokům. Hrad ho odsoudil

2017

4. dubna - Při náletu na vesnici Chán Šajchún v provincii Idlib zemřelo nejméně 86 lidí. Podle exilové organizace syrských ochránců lidských práv SOHR i řady západních zemí šlo o letouny vlády, které použily toxický plyn. Damašek popřel, že by útok spáchala jeho armáda.

7. dubna - USA v reakci na údajný chemický útok z 4. dubna zaútočily na leteckou základnu armády u Homsu, z níž startovala letadla, která podle Washingtonu zaútočila.

12. dubna - Rusko vetovalo návrh rezoluce RB OSN odsuzující chemický útok (Čína se hlasování zdržela).

21. května - Vládní režim ovládl město Homs na západě země, které bylo od revoluce v roce 2011 v držení povstalců.

16. června - Ruské letectvo při náletu u Rakky, které je baštou IS, údajně zabilo vůdce IS abú Bakra Bagdádího; nepotvrzeno.

17. října - Arabsko-kurdské milice SDF dobyly z rukou IS město Rakka, které dříve sloužilo jako hlavní bašta IS v Sýrii.

19. listopadu - Armáda se spojenci vyhnala radikály z Búkamálu, posledního většího města v Sýrii, které kontroloval IS.

2018

20. ledna - Turecko zahájilo operaci v severosyrské oblasti Afrín s cílem vyhnat kurdské milice YPG, které Ankara považuje za teroristickou organizaci; Afrín dobyla turecká armáda 18. března.

12. března - Podle SOHR zahynulo v občanské válce v Sýrii od března 2011 přes 350.000 lidí včetně 106.000 civilistů.

7. dubna - Chemický útok na město Dúmá, které bylo pod kontrolou radikálů: zahynulo nejméně 42 lidí. Z útoku byla obviněna vládní armáda, ta to popřela. Při následném raketovém útoku na vládní vojenskou leteckou základnu u Homsu 9. dubna zahynulo 14 lidí, Rusko a Sýrie z úderu obvinily Izrael.

10. dubna - Rusko v RB OSN vetovalo americký návrh rezoluce, který požadoval vytvoření mezinárodního orgánu pro vyšetření odpovědnosti za chemické útoky v Sýrii. Následně neprošla ani rezoluce předložená Ruskem, která požadovala vytvoření jiného expertního výboru pro vyšetření útoku.

14. dubna - Spojené státy, Británie a Francie vyslaly v odvetě za útok na Dúmu sérii několik desítek raket na místa vývoje chemických zbraní a vojenské cíle. Podle SOHR byla zasažena dvě výzkumná střediska v Damašku a jedno v oblasti Homsu. Rakety dopadly také na pět vojenských základen a skladů elitních syrských sil v oblasti metropole.