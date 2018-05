Alžířan, který ubodal Češku, chce odpustit trest. Stejně budu vyhoštěn, argumentuje

Alžířan Nuarí Zirúkí, který si v českém vězení odpykává 12,5 roku za vraždu mladé ženy, usiluje o odpuštění zbytku trestu. Pražský městský soud se bude jeho žádostí zabývat v polovině května, uvedla mluvčí soudu Markéta Puci. Muž strávil za mřížemi přes deset let. V roce 2001 zasadil v Praze své bývalé přítelkyni 44 ran nožem, a poté uprchl do Dublinu. Dopaden byl o sedm let později.