Alžírská cesta k revoluci: Odchod nemohoucího vládce nestačí, lidé chtějí svrhnout celý systém | info.cz

Alžírský prezident Abdalazíz Buteflika odstoupí do 28. dubna. V pondělí o tom prostřednictvím státní agentury APS informovala prezidentská kancelář, která tak potvrdila dřívější spekulace médií. Jeho místo by dočasně mohl zaujmout muž, který strávil po boku hlavy státu celých dvacet let od Buteflikova nástupu k moci. Ani to však k uklidění situace v zemi podle všeho stačit nebude.