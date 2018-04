Amazon pod palbou. Trump se do něj opět pustil na Twitteru, střílel však slepými

„Je zdokumentované, že Americká pošta prodělává na každé zásilce, kterou pro Amazon přepraví, asi 1,5 dolaru,“ prohlásil o víkendu americký prezident skrze své nejoblíbenější komunikační médium. „To musí skončit. Amazon musí nyní platit tržní cenu a řádné daně,“ dodala hlava Ameriky.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that...