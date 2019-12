Američané útočili na proíránské milice. Střet Teheránu a Washingtonu je zase blíže | info.cz

Spojené státy v neděli podnikly nejméně pět náletů na základny šíitské ozbrojené skupiny Katáib Hizballáh. Podle stanice BBC při této operaci zahynulo celkem 25 vojáků a přes pět desítek jich bylo zraněno. Terčem se staly tři základny v Iráku a dvě v sousední Sýrii. Jak dodává agentura Reuters, oficiálně šlo o odvetu za páteční incident, při kterém zmíněné pro-íránské jednotky vyslaly přes třicet raket na vojenský tábor irácké armády u města Kirkúk na severu země. Toto zařízení slouží také americkému personálu. Střely zabily jednoho civilního pracovníka ze Spojených států, čtyři další Američané a dva Iráčané museli být ošetřeni.

U.S. conducted defensive strikes in Iraq and Syria against 5 Kata'ib Hezbollah facilities in response to recent attacks against @CJTFOIR coalition forces. @ChiefPentSpox https://t.co/YQXUnLzq2F