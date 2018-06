Americká ústava ženám možná zaručí rovná práva. Po desetiletích chybí souhlas jediného státu

Je to jeden z nejdelších příběhů americké politiky. Debatovat se o dodatku zaručujícím rovnoprávnost mužů a žen začalo již ve 20. letech minulého století. Po desetiletích sporů se kongres v roce 1972 rozhodl dodatek schválit.

Návrh ústavně zaručoval rovnost obou pohlaví. Takové ustanovení dosud v základním dokumentu Spojených států chybí. Rovnoprávnost řeší například 19. dodatek, který unie ratifikovala v roce 1920. Jenže ten se týká pouze volebního práva pro ženy, nikoli rovnoprávnosti jako celku.

Tzv. ERA (Equal Rights Amendment) to měl napravit. Jenže narazil hlavně na tradičně konzervativním americkém Jihu. Během prvních 10 let, které byly zákonem vyhrazeny pro jeho ratifikaci, jej schválilo pouze 35 států. Aby začal dodatek platit, musely by se přidat ještě tři. Od roku 1977 se však dlouhých čtyřicet let nenašel nikdo další.

Zdánlivě mrtvý legislativní proces ožil až loni, když v březnu ERA stvrdili nevadští zákonodárci. Letos 30. května se k nim přidal i stát Illinois. V současnosti tak chybí už jen, aby svůj názor změnil jeden ze třinácti států, které dosud souhlas nedaly. Mezi nimi jsou například Florida, Georgia, Louisiana, Virginie nebo Arkansas.

„Je těžké posilovat postavení žen, když nejsou součástí naší Ústavy. ERA je jednoduše to, co potřebujeme k ochraně ženských práv,“ prohlásila herečka Alyssa Milanová, která byla jednou z hlavních tváří kampaně proti sexuálnímu obtěžování MeToo.

I pokud by se jeden ze států rozhodl dodatek ratifikovat, stále ještě nemusí začít platit. Spory se vedou o to, zda je možné jej schválit, ačkoli vypršela doba, kterou pro to Kongres určil. Příznivci dodatku poukazují na případ 27. dodatku, který Kongres schválil v roce 1789, ale ratifikace úspěšně skončila až v roce 1992, kdy svůj souhlas daly Alabama a Missouri. Kongres by podle zastánců návrhu mohl časový limit zpětně odstranit a státům umožnit hlasovat znovu nebo uznat jejich předchozí potvrzení.

Chybějící dodatek neznamená, že by americké právo ženy nechránilo nebo je dokonce diskriminovalo. Spíše jde o nejvyšší formu uznání rovnoprávnosti obou pohlaví. Některé státy již dávno před schválením ERA přijaly vlastní legislativu, která práva žen upravuje.