Americká zbrojařská lobby se utápí v krizi. Ničí ji vyšetřování i vnitřní rozkol | info.cz

Americká zbrojařská lobby čelí největší krizi od 90. let minulého století. Národní střelecká asociace (NRA) se dostala do problémů poté, co ji začaly vyšetřovat úřady státu New York. Kauzy odkryly souboj o moc uvnitř vlivné organizace a prozatím skončily pádem prezidenta NRA Olivera Northa.