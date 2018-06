Americké drony nad Afrikou. Mají zničit islamisty a bránit migraci, mají šanci na úpěch?

Procházejí tudy migranti do Evropy, ukrývají se zde radikální islamisté. Pracují tu pašeráci cigaret i otrokáři obchodující s běženci. Sahara je nehostinný kraj, kde se daří smrti i nelegálnímu obchodu. I proto v pouštním Nigeru vzniká americká základna pro řízení dronů a země regionu se dohodli na společné ostraze hranic. Bude to ale stačit? A jak dlouho Američané v Nigeru vydrží?

Bývá označováno za africkou metropoli pašeráků zboží i lidí. Nigerské město Agadés má zhruba 120 tisíc obyvatel, starou mešitu, novou univerzitu a dlouhou tradici v subsaharském obchodě - leží na jižním okraji pouště. Také proto je místem, odkud se na riskantní cestu k libyjskému pobřeží Středozemního moře vydávalo - a zřejmě dosud vydává - nejvíce migrantů ze subsaharské Afriky.

Mapa Afrikaautor: Info.cz

V okolí Agadésu se pak těží uran, který tvoří téměř tři čtvrtiny exportu Nigeru. Nyní ale městu i zemi přibyl další významný zdroj obživy, totiž americká základna známá jako Niger Air Base 201. V tomto táboře teď stovky amerických vojáků s pomocí místních budují letiště, odkud by ještě letos měly (kromě jinýého) startovat i drony typu MQ-9 Reaper a pilotované letouny C-17 Globemaster III.

Stroj Reaper řízený ze země vydrží ve vzduchu až 16 hodin, pokud ovšem nese všechny zbraně. Bez nich - tedy na pozorovatelské misi - vydrží putovat až třicet hodin a dolet má přes 1800 kilometrů. Jinými slovy: dokáže přehlédnout tu oblast Sahary a polopouštního Sahelu, ve které se pohybují nejen migranti a pašeráci, ale i stále nebezpečnější islámští radikálové.

720p 360p REKLAMA PROČ: Migrace z Afriky. Problém, který jen tak neskončí autor: INFO.CZ

Sahara i Sahel už jsou bojištěm islámské války

Afrika zůstává stanou zájmu některých armád i většiny médií, přesto je specialistům jasné, že se Sahara i Sahel už staly novým bojištěm islámské války. Třeba i pro ty radikály afrického původu, kteří museli utéct z blízkovýchodních konfliktů. Přidávají se k místním skupinám, z nichž některé bez rozpaků a rychle mění role: z pašeráků a banditů se stávají programoví islamisté a naopak, přičemž ideologickou motivaci není vždy snadné zhodnotit.

Kupříkladu jednooký alžírský radikál Mochtár Belmochtár, který je na poušti doma, prošel řadou džihádistických bitev třeba i v Afghánistánu. A byl to on, kdo svou skupinu připojil ke globální teroristické síti Al-Káida. Ten samý člověk získal přezdívku „Pan Marlboro", a to pro stěží uvěřitelné objemy cigaret, které přes písek propašoval.

Belmochtár je pravděpodobně opravdu oddaným radikálem, což nelze s jistotou říci o jeho obchodních partnerech. Přes Saharu se kromě tabáku, zbraní i dalšího zboží pašují prý také drogy, které mají muslimové zapovězeny. Podle některých zpráv tudy dokonce kolumbijské kartely přepravovaly do Evropy kokain. Ten vyložili v africkém písku, odkud je pašerácko-islamistické gangy přepravili ke Středozemnímu moři. Zde si je už převzali vyslanci evropských mafií.

Vědí Američané, kde všude bojují jejich vojáci?

Jakkoli se experti schodují, že zpravodajské infromace z této části Afriky jsou pro střet s globálním džihádem důležité, prodat takové akce západní veřejnosti není snadné.

„Častější starty dronů nám jistě poskytnou mnohem více dat,“ říká pro list The New York Times bezpečnostní expert P. W. Singer. „Zároveň to ale znamená větší americké angažmá ve zdejších operacích. Přičemž jen málo obyvatel USA tuší, že v tomto odlehlém regionu jejich armáda vůbec je," dodává Singer. Jen v Nigeru je nyní osm set amerických vojáků a nová základna pro drony bude Washington stát 110 milionu dolarů.

Migraceautor: Info.cz

Nadějí pro Západ může být, že se k obraně vlastních hranic (a tak i suverenity) mobilizují samy africké státy. Posledního květnového dne se sešli zástupci Nigeru, Libye, Čadu a Súdánu, aby uzavřeli novou bezpečnostní dohodu. Evropě jí prezentují jako počin, který bude bránit migraci, USA tyto státy ujišťují o oddaností v boji s terorem. Jde ale také o podloudnictví: v rozbouřené středomořské Libyi vlády část zboží subvencují, což z nich činí výhodný pašerácký artikl jižněji v Africe.

Niger, Libye, Čad i Súdán se shodly na společných hraničních patrolách i velícím centru. Úmluva je přelomová také v tom, že při ochraně společných hranic dovoluje nasazení cizích jednotek. Afričtí vojáci prý ale stojí hlavně o logistickou podporu a výcvik, nikoli o hlídkující vojáky.