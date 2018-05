Americké pokrytectví. USA nutí KLDR i Írán k likvidaci jaderných zbraní, samy vyvíjí nové

Spojené státy v posledních dnech zesílily tlak na jaderné odzbrojení některých zemí. Prezident Donald Trump vypověděl dohodu s Íránem a jako záminku použil, že Teheránu usnadnila výrobu vlastní jaderné zbraně. Zároveň si na 12. června naplánoval do Singapuru schůzku se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Toho chce přesvědčit, aby zastavil svůj jaderný program.

USA však na odzbrojení tlačí pouze směrem ven. Doma se naopak Trumpova administrativa snaží navyšovat rozpočet projektů, které mají za cíl vyrobit novou generaci jaderných zbraní. Ironií osudu zrovna v den, kdy Trump oznamoval schůzku s Kimem, Pentagon a ministerstvo energetiky představily plány na expanzi střediska Savannah River Site v Jižní Karolíně.

To bylo určené k likvidaci starých jaderných zbraní a jejich přeměnu v zásobárnu energie pro americká města. Místo „šťávy do lamp“ se tu však bude tvořit nová generace zbraní s označením „pits.“ Jde o malou atomovou bombu, která však může být až tisíckrát silnější než bomba svržená na Hirošimu na konci druhé světové války.

Pentagon obhajuje své snahy severokorejskou hrozbou. Sněmovní podvýbor pro strategické síly, který plány ministerstva obrany posvětil, zase zmiňuje nové závody ve zbrojení mezi USA a Ruskem. O nich mluvil v březnu i prezident Trump. „Tento výbor ví, jak to Rusko má se svými jadernými zbraněmi. Je to strašidelné a děsivé,“ komentoval republikánský předseda podvýboru Mike Rodgers.

Spojené státy i Rusko však nyní brzdí dohoda New START, kterou v roce 2010 podepsal v Praze tehdejší americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medvěděv. Smlouva stanovila limit jaderných zbraní připravených k použití na 1550, tisíce dalších mají obě mocnosti ve skladech.

New START platí až do konce roku 2021. Pokud nedojde k dojednání nové dohody, mohou po tomto datu propuknout závody ve zbrojení naplno. Na to se nyní Američané snaží připravit. Kromě zmíněné Savannah River Site provozují také výzkumné středisko Los Alamos v Novém Mexiku.

Jaderné zbraně ve světěautor: Info.cz

Není to poprvé, co USA rozšiřují své jaderné kapacity, zatímco ostatní státty přesvědčují, aby se stejné vymoženosti vzdaly. Od roku 1970 například platí úmluva o zákazu vyrábět jaderné bomby pro státy, které je ještě neměly. Například Izrael, Pákistán a Indie se k ní ale nikdy nepřipojily. Severní Korea od ní odstoupila.

Americké pokrytectví ohledně jaderných zbraní kritizoval v minulosti i Trumpův předchůdce Obama. Říkal, že by USA neměly nutit jiné země vzdávat se svých programů a rozšiřovat přitom svůj vlastní. Jeho poradci později přiznávali, že prezidenta tlačili k ještě většímu omezení amerického arsenalu. Měli naději, že to povede ke snížení stavů i na straně Moskvy.