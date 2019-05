„Americký Tálibánec“ je na svobodě. Za mřížemi byl 17 let, teď se řeší, co s ním | info.cz

John Lindh opustil federální věznici v Indianě po 17 letech. Původně si měl odsedět 20 roků, ale za „dobré chování“ jej podmínečně propustili dřív. „Z mnoha důvodů to vnímám jako nespravedlnost. Podílel se na vězeňském povstání, které vedlo ke smrti mého otce. Nedomnívám se, že by teroristé jako on měli být oceňováni za vzorné chování,“ nesouhlasí s propuštěním Alison Spannová, dcera agenta CIA, jenž zemřel v roce 2001 v Afghánistánu.

Johnny Spann sloužil ve věznici, v níž tou dobou pobýval i Lindh. Ten odešel do Afghánistánu poté, co v roce 2000 konvertoval k islámu. V zemi navštěvoval výcvikové tábory al-Káidy. Do vězení, kde jej vyslýchala CIA, se dostal v roce 2001. Krátce po teroristických útocích z 11. září zorganizovali vězni povstání, při němž Spann zemřel. Lindh následně zamířil před soud ve Spojených státech.

Soud jej nepotrestal za vraždu Spanna, ale za podporu teroristické organizace. Podobně jako Spannova rodina, také američtí zákonodárci nyní vznášejí nad jeho propuštěním pochyby. Nejsou si jistí, zda podmínka zajistí, že se znovu nepřidá k radikálům.

„Na základě článku z Foreign Policy z roku 2017 pan Lindh zamýšlí šířit po svém propuštění terorismus,“ napsali v dopise adresovaném šéfovi Federálního úřadu pro vězeňství senátoři Richard Shelby a Margaret Hassanová, podle nichž Lindh vykazuje znaky recidivisty.

Lindh bude muset dodržovat velmi přísná pravidla. Ta zahrnují například zákaz vlastnit zařízení schopné připojit se na internet bez souhlasu probačního úředníka. Když už mu přístup na internet povolí, nesmí navštěvovat extremistické weby. Další detaily federální úřad odmítl komentovat.

Co s nimi dál?

Lindhovo propuštění je ale primárně zajímavé z jiného důvodu. Spojené státy musí vyřešit, jak do budoucna nakládat s podobnými případy. Podle studie odborníků na extremismus z Univerzity George Washingtona soudy usvědčily z terorismu 275 Američanů. Víc než 80 z nich už bylo propuštěno, případně je návrat na svobodu čeká v následujících pěti letech.

Podle Shelbyho a Hassanové není příliš jasné, kdo, kdy a kde bude propuštěn na svobodu, ani jakou hrozbu pro společnost představuje. Navíc upozorňují, že vláda nemá připravené programy, které by pomohly zabránit opětovné radikalizaci propuštěných. Také univerzitní zpráva varuje, že neexistuje žádná koordinovaná federální koncepce, jak s někdejšími teroristy pracovat.

Federální úřad pro vězeňství věří, že se řada radikálů původních teroristických záměrů vzdala. V odpovědi na dotazy televize CNN se odkazuje na sérii rozhovorů s vězni. Přesto pochyby mezi odbornou veřejností přetrvávají.

„Lindh může nějakým způsobem začít debatu o tom, co dělat s propuštěnými usvědčenými teroristy,“ věří Seamus Huges, jenž je zástupcem ředitele programu, který se na Washingtonově univerzitě věnuje studiím extremismu.

Podle Mitche Silbera, jenž v minulosti pracoval u newyorské policie a posléze založil neziskovou organizaci, která pomáhá se začleňováním radikálů do společnosti, by věznice mohly podobné případy zahrnout do programů pro příslušníky gangů. Další cestou má být dialog, který by odhalil příčiny radikalizace jednotlivých extremistů.

Jaký bude další Lindhův osud je zatím nejasné. On sám by nejraději odjel do Portorika nebo do Irska, které mu kvůli rodinným vazbám udělilo v roce 2013 občanství. Takový krok ale zřejmě bude v rozporu s pravidly podmínečného propuštění. Kromě výše zmíněného nebude Lindh mít nárok ani na pas a bez souhlasu soudu nebude moci opustit území Spojených států.