Američtí vojáci se začali „obezřetně“ stahovat ze Sýrie. Manévr halí tajemství

Mluvčí koalice plukovník Sean Ryan dnes agentuře AP v prohlášení napsal, že USA „zahájily proces obezřetného stahování ze Sýrie“. Z bezpečnostních důvodů ale odmítl sdělit další podrobnosti, nekomentoval ani harmonogram, ani mapu stahování. Syrská exilová organizace SOHR, která dění v Sýrii monitoruje z Británie díky místním spolupracovníkům, uvedla, že stahování začalo ve čtvrtek večer. Šlo podle ní o deset obrněných vozidel a několik nákladních aut, která odjela ze severovýchodního pohraničí do Iráku.

Už ve čtvrtek informovala o stahování materiálu amerických jednotek ze Sýriie CNN. Nejmenovaný americký činitel to pak sdělil i agentuře AFP, také ale odmítl z bezpečnostních důvodů poskytnout bližší informace. CNN tvrdí, že stahovat by se měly jednotky nejprve ze severu země. Tam Američané pomáhali kurdským milicím bojovat proti IS. Trump v prosinci prohlásil, že IS byl v Sýrii už poražen, a proto se USA stáhnou.

Trump svým oznámením záměru stáhnout všech asi 2000 amerických vojáků ze Sýrie mnohé překvapil. Někteří plán kritizovali kvůli obavám, že IS může po odchodu USA ze Sýrie znovu nabýt na síle, a také proto, že Washington kvůli stažení jednotek může přijít o vliv na dění v regionu. I proto krátce po Trumpově oznámení ohlásil svou rezignaci americký ministr obrany James Mattis, který se stažením vojáků nesouhlasí.

Sýrie (rozložení sil k začátku září 2018)autor: INFO.CZ

Trump nestanovil žádný časový harmonogram odsunu. Po kritice pak začátkem ledna uvedl, že stahování určitou dobu potrvá. Podobně se vyjádřil i Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton, který řekl, že USA chtějí nejprve záruky od Turecka, že nebude v Sýrii pronásledovat Kurdy.

Na severu Sýrie působí i turecké jednotky, které tam Ankara vyslala v roce 2016 v obavě z nárůstu vlivu Kurdů u svých hranic a které bojují proti kurdským milicím YPG. Ty s podporou USA výrazně přispěly k vytlačení bojovníků IS z velké části území, které zejména v roce 2014 dobyl IS v Sýrii a Iráku. Ankara ale označuje YPG za teroristickou organizaci.