Amerika a Kanada pod sněhem: Ruší se oslavy Silvestra, teploty klesají k minus padesáti

To, že prezident NKÚ je oprávněn účastnit se schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní závěry a stanoviska k nim, vyplývá přímo ze zákona o NKÚ a je proto zcela zbytečné, aby to Jednací řád vlády opakoval. Podobně neopakuje ani to, že právo účastnit se schůze vlády má prezident republiky nebo guvernér ČNB, pouze se v něm uvádí, že právo účasti má ten, o kom to stanoví Ústava nebo zákon, tedy i prezident NKÚ. Tato úprava je plně dostačující a na postavení prezidenta NKÚ se nic nemění. Ustanovení o právu prezidenta NKÚ účastnit se ve stanoveném rozsahu schůzí vlády je součástí zákona o NKÚ od 1. července 2015. Od uvedeného data je tedy zbytečné tuto věc řešit v Jednacím řádu vlády. Není tedy důvod, proč by spolupráce mezi vládou a NKÚ neměla probíhat ve stejně kvalitní úrovni partnerské spolupráce, jako tomu bylo doposud. Důvod nesouhlasné reakce prezidenta NKÚ na navrženou změnu tedy není zcela jasný a pramení zcela jistě z nepochopení. Ustanovení Jednacího řádu vlády o právu účasti prezidenta NKÚ mělo svůj význam jen v období mezi 20. listopadem 2013, kdy je vlády přijala, a 1. červencem 2015, kdy se toto právo dostalo přímo do zákona. Pro úplnost lze dodat, že v období od roku 1993 až do listopadu 2013 prezident NKÚ právo účasti neměl ani podle zákona, ani podle Jednacího řádu vlády. To ale není dnešní ani budoucí stav. Účast kohokoli dalšího na jednání vlády je jen na pozvání předsedy Babiše. (Dříve mohl pozvat kterýkoli ministr a souhlas dávala vláda jako celek). Pokud ale jde o okruh osob, jež se mají účastnit schůze vlády, nemají-li toto přiznané právo přímo ze zákona, mělo by se jednat o zcela autonomní rozhodnutí vlády, tedy kolektivního orgánu složeného z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ostatních členů vlády-ministrů. Samotný návrh změn nesměřuje a priori k tomu, aby některé osoby byly z účasti na vládě vyloučeny, ale k tomu, aby jednací řád byl podstatně flexibilnější a vnitřně logický. V zápise z jednání vlády se už nebude uvádět jak který člen vlády konkrétně hlasoval. Nicméně v návrhu, který je aktuálně projednáván v připomínkovém řízení, se navrhuje sjednotit hlasovací proceduru a upustit hlasování po jménech (či přesněji po funkcích) u některých materiálů, které bylo do Jednacího řádu zavedeno v době Nečasovy vlády. Vláda totiž rozhoduje podle Ústavy ve sboru a za každé rozhodnutí tak musí nést odpovědnost jako celek, bez ohledu na to, který člen jak hlasoval. Navíc dnes v praxi není vždy zcela jasné, kdy se vlastně má hlasovat po jménech a kdy nikoliv. Ze zasedání vlády se nebude vydávat tisková zpráva pro veřejnost. (K čemu je nám tá transparentnosť? Vládneme, nerušiť!). Tisková zpráva po jednání se vydávat bude, jen nebude součástí materiálu předkládaného vládě. Důvodem je skutečnost, že mezi vypracováním tiskové zprávy, která je dnes povinnou součástí materiálu předkládaného vládě, a schválením materiálu vládou mnohdy uplyne velmi dlouhá doba (u legislativních materiálů i více než 2 měsíce) a v důsledku toho je pak dlouho předem připravená tisková zpráva často již neaktuální a tím pádem může být i matoucí. Dalším důvodem je, že materiály na jednání vlády nezřídka doznají podstatných změn, což má na aktuálnost původního textu tiskové zprávy stejné dopady. Předseda vlády řeší, tj. rozhoduje v případě sporů. (Fakticky: Andrej Babiš rozhoduje o všem o čem chce rozhodnout, ministři o ničem. Pokud bude chtít Babiš jakémukoli ministrovi cokoli zatrhnout, stačí když někdo z jeho vždy věrných ve vládě vyjádří nesouhlas - a rozhoduje předseda vlády!) Tyto (a další) změny jednacího řádu byly poslány k připomínkování se "zkrácenou" lhůtou pěti dní, z toho ale tři připadají na svátky, takže fakticky dva dny. (Zákonná lhůta pro správní řízení je 15 dní. Zkrácení této zákonné lhůty se používá jen v případech, kdy je buď důvod k extra spěchu, nebo kdy jde o irelevantní, technické změny).