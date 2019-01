Amerika ochutnala nový Kongres. Co prozradil první den pod taktovkou Trumpových odpůrců?

Od listopadových kongresových voleb jsou zřejmé dvě věci: Americká politika dostala zcela novou dynamiku na obou stranách spektra a prezident Donald Trump bude zažívat horké chvilky. První jednací den nového Kongresu ale přesto odhalil další zásadní informace, a ty již známé upřesnil.

Úvodní měsíce fungování zákonodárného sboru budou zajímavé i s ohledem na demokratické, a možná nezvykle též republikánské (to pokud se najde vyzyvatel Donalda Trumpa) prezidentské primárky. Silné osobnosti už se hlásí o slovo a minimálně u demokratů je vnitrostranické napětí cítit prakticky neustále. Dají se očekávat silné mediální výstupy, jelikož je vzhledem k republikány ovládanému Senátu nepravděpodobné, že by došlo ke skutečně zásadním politickým změnám. Prezentace obou táborů před voliči tak bude hrát ještě důležitější roli než v předchozích dvou letech.

Zatímco situace u republikánů se bude odvíjet primárně od působení prezidenta Trumpa, demokraté budou bojovat mezi sebou v Kongresu. První den přinesl signály, že jejich strana není ani zdánlivě jednotná. Vzhledem ke specifickému systému a širokému stranickému záběru obou hlavních partají v USA to ostatně není nic překvapivého, i republikáni mají mezi sebou umírněnější a radikálnější křídlo. Podceňovat štěpení na levici s ohledem na ambice v prezidentském klání ale nelze.

Nejde přitom zdaleka jen o 15 demokratických kongresmanů, kteří odmítli podpořit staronovou šéfku dolní komory, demokratku Nancy Pelosiovou. Paradoxně větší problém mohou představovat ti, kteří pro zasloužilou washingtonskou persónu hlasovali. Volba lídra totiž byla jen formalitou, tuhý boj se svede o prosazení konkrétních návrhů. A progresivistické křídlo dává najevo, že se nebojí jít do konfrontace uvnitř strany.

INFO.CZ už dříve psalo, že mladí a radikálněji naladění demokraté osnují plány, jak dostat stranu pod kontrolu a v budoucnu prosadit návrhy typu rozšíření programu veřejného zdravotního pojištění pro všechny, 90procentní daň na příjmy nad milion dolarů nebo zákaz imigrační agentury ICE.

Nejnověji se znovu ozvala populární 29letá kongresmanka Alexandra Ocasio-Cortézová, která se spolu s kolegou Ro Khannaem postavila proti návrhu na zavedení tzv. principu PAYGO, jenž vyžaduje, aby navrhovatelé rozpočtových výdajů museli vždy hledat, kde peníze vezmou – ať už škrty nebo zvýšením příjmů. „PAYGO není jen špatná ekonomika, je to temný manévr, jak ochromit pokrok ve zdravotní péči. Neměli bychom si házet klacky pod nohy už od začátku,“ tweetovala Ocasio-Cortézová den před zasedáním, na němž pravidla navzdory třem demokratickým rebelům prošla. PAYGO je přitom návrh pravicových republikánů hájících rozpočtovou odpovědnost.

