Amerika teprve začíná volit, první čísla už jsou ale známá. Co z nich lze vyčíst?

Hlasovat ještě před oficiálním otevřením místností přišlo přes 35 milionů Američanů. Číslo se téměř blíží účasti ve volbách před dvěma lety. To se ale spolu s kongresmany a senátory volil i prezident, což zájem voličů vždy zvyšuje. Ve srovnatelných volbách v roce 2014 využilo možnosti volit předčasně pouze 19 milionů lidí.

Čísla mohou být samozřejmě zkreslující. Více lidí mohlo volit dříve a o to méně se jich dostaví v úterý. Pokud by však byla účast skutečně větší, už z prvních dat se dá vyčíst několik zajímavých poznatků. Vysoká účast je primárně rizikem pro průzkumy, které se mohou ukázat jako chybné. Není totiž jasné, ke komu se nečekaní voliči přikloní. Data agentur zatím favorizovala demokraty. Poslední průzkum CNN a agentury SSRS jim přisuzoval 13 procentní náskok, server Politico ve spolupráci s Morning Consult tříprocentní.

Kdy a kde se volí v Americeautor: INFO.CZ

Co tedy ukazují první data? Hlasovat přišlo více než dvakrát tolik lidí pod třicet let než před čtyřmi lety. To je dobrá zpráva pro aktivisty kolem hnutí March For Our Lives (MFOL), kteří se snaží zpřísnit pravidla pro držení zbraní.

Protizbraňová lobby (nejen MFOL) poprvé od zavedení současných regulací volebních kampaní vydala na volby více peněz než slavná Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Tým kolem Davida Hogga, přeživšího útoku na střední školu ve floridském Parklandu, objížděl USA se svojí kampaní a cílil právě na mladé, které se snažil přesvědčit k volbě lidí kandidujících proti favoritům NRA. Hlavně republikánům.

Infografika dne: NRAautor: Info.cz

Pokud by mladí skutečně dorazili k volbám ve velkém a zvýšili svůj podíl na elektorátu, je to naopak špatná zpráva pro Donalda Trumpa a republikány. Mladí lidé jsou k současné administrativě rezervovaní. Podle výzkumu Harvard Kennedy School by 59 procent lidé mezi 18 a 29 lety nikdy nevolilo Donalda Trumpa, 66 procent by si navíc přálo, aby Kongres ovládali demokraté.

Bylo by ale nepřesné říct, že vyšší účast automaticky znamená vítězství demokratů. „Je nemožné s určitostí říct, komu zvýšená účast pomůže. Znamená to ale více mladých, více lidí s jinou barvou pleti a lidi s nízkým příjmem,“ cituje Guardian politologa Michaela McDonalda z University of Florida.

Mobilizovat se před volbami snažily obě strany. Demokraté brojili proti Trumpovi a lákali voliče na možnost blokovat některé jeho návrhy, případně se pokusit jej odvolat. Republikáni zase varovali, že demokraté připustí masovou migraci do USA. Je tedy otázkou, které ze stran se podařilo nalákat více lidí. Jasno začne být už za několik hodin. První výsledky se dají čekat po půlnoci středoevropského času.