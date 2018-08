ANALÝZA: Americko-ruské kamarádství. Pomáhají USA Kremlu pronásledovat Putinovy oponenty?

Už devět měsíců drží ruské úřady ve vazbě novináře a opozičního politika Igora Rudnikova. Viní jej z vydírání a zatajování druhého občanství. Ve druhé kauze se Moskva odvolává na informace získané od americké administrativy. Případ poukazuje na širší problém. Praxe zavedená po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu často nahrává zájmům Kremlu.

Igor Rudnikov byl loni 1. listopadu doma, když na dveře jeho kaliningradského bytu zaklepala nečekaná návštěva. Maskovaní příslušníci FSB, bezpečnostní služby a nástupkyně nechvalně proslulé sovětské tajné policie KGB, jej přišli zatknout kvůli údajnému vydírání Viktora Ledenyova, generála Vyšetřovacího výboru – organizace dozorované přímo ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Rudnikovův list Novije Kolesa o Ledenyovi psal kriticky a poukazoval na jeho kauzy, podobně tak činil i u vládních politiků. Kvůli tomu byl v nemilosti Kremlu, jenž se snaží opoziční média umlčet a jejich redaktoři jsou často terčem pronásledování a někdy i atentátů. Ledenyov tvrdí, že po něm Rudnikov požadoval 50 tisíc dolarů za to, že články o něm neotiskne. Novinář, jenž po zatčení přišel o místo poslance regionálního parlamentu, nařčení odmítl.

„Jen idiot by zkoušel vydírat generála ve Vyšetřovacím výboru. Bylo by to stejné jako se pokoušet vydírat Putina samotného. Igor Rudnikov určitě není idiot,“ konstatuje opoziční kaliningradský politik Michail Česalin.

Tajemná zelená karta. Usnadnili Rusům pronásledování Rudnikova Američané?

Soud umístil Rudnikova do vazby, jelikož měl důvodné podezření, že by mohl utéct ze země. FSB u něj našla americkou zelenou kartu, jež by mu umožnila žít na území Spojených států, kde jeho syn chodí na střední školu. Od roku 2014 je v Rusku navíc ilegální nepřiznat druhé občanství nebo právo k trvalému pobytu na území cizího státu.

Rudnikov odmítá, že by zelenou kartou disponoval. Vyšetřovatelé ale předložili „nezpochybnitelný důkaz“ – dopis z americké ambasády v Moskvě adresovaný ruskému ministerstvu zahraničí. V něm Američané vlastnictví karty potvrdili. Rudnikov ji měl dostat v roce 2013.

Novinářův právník se domnívá, že ruské úřady dopis zfalšovaly, aby Putinova kritika umlčely. Americké ministerstvo zahraničí a ambasáda v Moskvě odmítly věc na dotaz časopisu Newsweek komentovat. V záznamech ministerstva vnitřní bezpečnosti číslo Rudnikovovy karty je, identita majitele je ale začerněná.

Pokud by Američané informace Rusům poskytly, šlo by o bezprecedentní krok. Zákony sice umožňují jejich předání v případech, kdy se vláda domnívá, že je to v zájmu národní bezpečnosti, praxe je ale jiná. Smlouva o vzájemné právní asistenci, kterou s Ruskem v roce 1999 uzavřela administrativa Billa Clintona, dává Washingtonu právo odmítnout žádost Kremlu, pokud existuje podezření, že jde o politicky motivované stíhání.

Takové podezření je tady na místě nejen kvůli jeho opozičním aktivitám. Už dvakrát se jej někdo pokusil zabít. Naposledy Rudnikova před dvěma lety pobodal útočník v centru Kaliningradu. Policie to označila za čin chuligána a soud pachatele odsoudil na pouhých 18 měsíců. Až v odvolacím řízení a po protestech lidskoprávních organizací rozhodl soudce o navýšení trestu na devět let.

„Byl bych překvapený, pokud by ministerstvo zahraničí autorizovalo takovou diplomatickou nótu. Nicméně fakt, že to ministerstvo a ambasáda odmítly popřít, naznačuje opak,“ prohlásil pro Newsweek pod příslibem anonymity bývalý velvyslanec v USA v nespecifikované východoevropské zemi.

Červené vlaječky jako zbraň. Kreml využívá amerických úřadů k pronásledování opozice

Rudnikovův případ není jediný, který vyvolává pochyby o počínání americké administrativy. Množí se i kauzy zneužívání tzv. červených vlaječek Interpolu – nástroje, jenž státům dává na vědomí, že by danou osobu měly zadržet a vydat do země, která o to žádá. Pro představu, červenou vlaječku dostal například ruský hacker Jevgenij Nikulin, jehož české úřady zadržely na podzim roku 2016 a letos na jaře jej ministerstvo spravedlnosti vydalo do USA.

Magazín The Atlantic ale upozornil, že červené vlaječky nyní Moskva využívá, aby se snáze dostala k opozičním politikům a nepohodlným lidem. Na praxi doplatil třeba člen ruské liberální strany Jablko Saša (celé jméno si jeho právník nepřál zveřejnit, pozn. red.). Toho před více než šesti lety obvinili z únosu a týrání muže, kterého podle svých slov ani neznal. Pod nátlakem se k činům doznal a od soudu odešel s trestem domácího vězení.

Nedodržel jej a na turistické vízum odcestoval do USA, kde požádal o azyl. Loni v říjnu jej i s manželkou zadrželi příslušníci Imigrační a celní policie (ICE). Učinili tak právě na základě červené vlaječky Interpolu, o níž požádalo Rusko. To jej viní z porušení podmínek domácího vězení.

Červeným vlaječkám americká administrativa a imigrační soudy naslouchají stále více, a to přesto, že Interpol nemůže nařídit státům uvěznění a vydání dané osoby. Důvodem je nekompromisní politika vůči migraci, kterou vláda začala razit po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu. Vlaječky úřadům a soudům usnadňují zdůvodnění, proč lidi vydat do zemí, které o ně žádají.

„Povinností ICE je pečlivě přezkoumat obviněného ruského trestance, který přicestoval do USA a učinit nejlepší a co nejvíce informované rozhodnutí, zda je opravdu kriminálníkem. Tedy, jestli představuje hrozbu, že prchá před trestním stíháním nebo zda lhal o svých kriminálních aktivitách, aby získal přístup do USA,“ hájil tvrdý přístup mluvčí ICE Brandon Raedy.

Dělají černou práci za Putina, tvrdí právník zadrženého Rusa

Právnička Michelle Estlundová, jež se na činnost Interpolu dlouhodobě zaměřuje, upozorňuje na nesoulad mezi současnou politikou a rozhodnutím vlády nemít s Ruskem smlouvu o vydávání osob. „Efekt je takový, že posíláme lidi do zemí, do nichž bychom je normálně nevydávali.“

Soud Sašovi nařídil vrátit se zpět do Ruska. Jeho právník verdikt napadl a snaží se jej zvrátit. Na rozhodnutí čeká Saša ve vazbě. Kromě něj americké úřady zadržely ještě další dva Rusy – podnikatele Alexeje Charise a jeho společníka Igora Borbota. Také oni v minulosti žádali v USA o azyl.

„Jak narůstá zneužívání Interpolu Ruskem a dalšími zeměmi, ministerstvo vnitřní bezpečnosti a ministerstvo spravedlnosti se čím dál více staví do role těch, kteří dělají špinavou práci za Vladimira Putina,“ hodnotí činnost administrativy Charisův právník Ted Bromund.