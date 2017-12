ANALÝZA Co přinese rok 2018 na Blízkém východě: A neříkejte, že jsme vás nevarovali

Pak jsou tu ovšem události, které by potenciálně mohly vést ke krizovým situacím a o nichž se zas až tak často nemluví a nepíše. Ani my nemáme nijak v oblibě černé scénáře, ale v duchu oblíbeného anglického hesla „hope for the best, prepare for worst“ (doufej v to nejlepší, připrav se na nejhorší) přinášíme několik nepříznivých, ale naneštěstí poměrně reálných scénářů dalšího vývoje na Blízkém východě.

Otevřená cesta pro Írán – Izraeli na dosah

Šíitský Írán a jeho jaderný arzenál, jeho snaha o posílení vlivu v oblasti a soupeření s mocnou sunnitskou Saúdskou Arábií a otázka, kdo je tedy ten zlý vlk v domě (jestli vůbec někdo), to se probírá často. Tak něco, o čem se téměř nepíše: po porážce Islámského státu se Íráncům otevírá cesta přes Irák, Sýrii a Libanon až ke Středozemnímu moři. Šíitské milice operující ve všech těchto zemích mohou Teheránu posloužit jako páka na vlády v Bagdádu, Damašku i Bejrútu. Žádná z nich se Íránu v případě, že bude uplatňovat svůj politický, ekonomický a vojenský vliv nemůže postavit, aniž by riskovala násilí, odstavení od moci, nebo něco ještě mnohem horšího.

H. R. McMaster v prosinci na Reagan National Defense Foru prohlásil, že za posledních šest let Írán rekrutoval, mobilizoval, vycvičil, rozmístil a rozdal rozkazy desítkám tisíc příslušníků milic v Sýrii. „Zhruba 80 % Asadových bojovníků jsou spojenci Íránu, kteří mají za cíl vytvořit most z Teheránu ke Středozemnímu moři,“ tvrdil McMaster, který je shodou okolností jedním z nejdůležitějších bezpečnostních představitelů americké administrativy – poradcem pro národní bezpečnost. Tito spojenci pocházejí mimo jiné z šíitských komunit v Afghánistánu, Bahrajnu, Iráku. Podle McMastera měly výcvik na starosti příslušníci jednotek Quds, což je tajná složka Íránských revolučních gard, po jejichž boku v Sýrii válčí a které jim i velí. V současnosti se nacházejí jen nedaleko izraelských hranic.

Írán v minulosti vyzbrojil libanonský Hizballáh desítkami tisíc raket, jež byly rozmístěny na dostřel Izraeli. V současné době navíc podle Richarda A. Clarka, náměstka ministra zahraničí pro politicko-vojenské záležitosti, Teherán dodal Hizballáhu novější rakety s větší přesností a silnějšími výbušnými hlavicemi.

Lze očekávat, že Izrael tyto změny – rozmístění mezinárodních vojsk pod íránským velením na syrském území a hromadění desítek tisíc raket schopných zaútočit na izraelské letecké základny a vojenská zařízení – nepřejde bez povšimnutí. Na podobné výkyvy ve strategické rovnováze v regionu nevyhnutelně zareaguje. V nadcházejícím roce se tak výrazně zvýší riziko preventivního útoku Izraele na íránské milice a jejich rakety jak v Sýrii, tak v Libanonu. Pokud k tomu dojde, můžeme očekávat eskalaci konfliktu a jeho přerod v mnohem zásadnější problém, do něhož by se pravděpodobně zapojil také Írán, Saúdská Arábii a další státy regionu. Případná třetí libanonská válka by se zřejmě neomezila jen na území Libanonu.

Jemen: čím dál tím hůř

Občanská válka v Jemenu se v roce 2017 nepřiblížila ani o kousek blíž ke konci. V zemi navíc vypukla epidemie cholery, která se nekontrolovaně šíří, infrastruktura je v katastrofálním stavu a humanitární organizace varují před hladomorem. V listopadu húthíjové vypálili na Rijád raketu, která přistála kousek od letiště, a pohrozili, že rozhodně nebyla poslední. Střílet prý hodlají na všechny členské země koalice vedené Saúdskou Arábií, jež se zapojily do bojů v Jemenu. Údajně byl v plánu i útok na jaderný reaktor nedaleko Abú Zabí.

Raketa nepatřila do arzenálu jemenské armády, kterého se húthíjové zmocnili, ale byla vyrobena v Íránu a do země propašovaná, což stáčí pozornost k úhlavnímu šíitskému nepříteli Saúdské Arábie. Pokud by na saúdské území a případně i na další státy koalice, dopadly podobné rakety, lze očekávat, že by Saúdská Arábie mohla nasadit vlastní střely, Spojené arabské emiráty nasadit bombardéry a útok oplatit – ne směrem na jih na San‘á, ale na východ do Teheránu. Vzhledem k napjaté atmosféře, které vládne na hranicích s Izraelem, by celá situace mohla vyeskalovat do rozsáhlého válečného konfliktu, jenž by zásadně ohrozil dodávky ropy a zemního plynu z Persého zálivu. Mimo jiné.

IS a al-Káida: Neradujme se předčasně

Ještě před dvěma lety ovládaly dvě hlavní sunnitské teroristické skupiny města ve čtyřech zemích arabského světa. V dubnu 2016 vyhnaly al-Káidu z jemenského města al-Mukallá místí vojenské jednotky ve spolupráci s těmi z Emirátů. V prosinci 2016 se libyjské milice postaraly o vypuzení stoupenců IS ze Sirty. V letošním roce se koalice pod vedením kurdských jednotek postarala o likvidaci hlavní základny IS v Raqce. Na konci roku se muselo IS rozloučit i s posledním městem Al-Búkamálem na jihozápadě Sýrie.

Mohli bychom se mylně domnívat, že to znamená, že v nadcházejícím roce nebudou s al-Káidou ani Islámským státem už žádné potíže. Obě skupiny se však vrátily ke svému dřívějšímu způsobu fungování v malých buňkách, které se ukrývají ve venkovských oblastech a operují zcela samostatně. Obě skupiny mohou v roce 2018 provést nějaký spektakulární útok, aby daly jasně najevo, že tu stále jsou, stále představují hrozbu „nevěřícím“, a aby podpořily své zbývající stoupence.