Analýza: Izrael se dvoří Arabům, ale jen těm ze Zálivu. O přízeň Palestinců teď zjevně nestojí

Donedávna platilo, že se arabské země vztahy s Izraelem příliš nechlubily, i když je (mnohé) potajmu udržovaly. Důvodem byla oficiální podpora Palestinců, které podle ještě donedávna platného arabského konsenzu připravil právě židovský stát o půdu, respektive zemi. Výjimku tvořily Egypt a Jordánsko, které s Izraelem navázaly sice povětšinou chladné, přesto oficiální diplomatické vztahy. Jinými slovy: vyměňují si vyslance i turisty. Což jiné arabské země (alespoň dosud) nedělaly.

Píše se rok 2018 a vše je jinak, alespoň navenek. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu koncem října dorazil i s manželkou do (arabského) Ománu, kde si takřka padnul do náruče se sultánem Kábusem bin Saídem. Jeho ministryni kultury a sportu Mirjam Regevovou v téže době rozplakal úspěch izraelského džudisty na závodech v (arabských) Emirátech, kam by se ještě před několika lety ani jeden z nich nepodíval. Poté ji provedli mešitou v Abú Zabí, kam přišla oděná coby místní etikety znalá obyvatelka Blízkého východu, totiž oděná ve splývavé abáje a se zahalenými vlasy.

Izraelská ministryně v mešitě emirátu Abú Zabíautor: ČTK

Měsíce se spekuluje o tom, že dojde k navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a Saúdy. Lídři donedávna antagonistických zemí se předhánějí ve vstřícnosti. Izraelský premiér stojí za korunním princem a faktickým vládcem saúdské monarchie Muhammadem bin Salmánem i poté, co podle všeho právě on nařídil zabít a rozporcovat opozičního novináře na konzulátu v Istanbulu. Mladý, rasantní saúdský lídr známý pod zkratkou MBS se v Americe na oplátku setkal dokonce s tamními pro-izraelskými lobisty, což zvažují i ne-muslimští politici. Tím jiné arabské vůdce šokoval do té míry, že si stěžovali u jeho otce a panovníka ropné monarchie. Ten pak byl na arabském summitu nucen vystoupit a doložit, že se jeho země nestala přinejmenším politicky dalším státem USA.

V tu samou dobu se výrazně pravicový, radikálními osadníky ovlivňovaný kabinet snaží, seč může, aby dal Palestincům najevo, že ze stávající podpory voličů i Washingtonu hodlá vytěžit maximum. A že o jejich přízeň, ba ani spolupráci nestojí. Několik políčků za všechny: nový základní zákon, který vládní koalice prosadila, Izrael definuje jako výhradně židovský stát a arabština ztrácí status oficiálního jazyka. Přičemž poslanci otevřeně dodali, že v praxi se nemění nic… Izrael též vyhlásil, že budování osad – faktické a postupné zabírání oficiálně okupovaného palestinského Západního břehu – je v jeho národním zájmu. Naposledy šéf izraelské vlády inicioval možnost udělit trest smrti těm Palestincům, které označuje za teroristy.

Vláda palestinské autonomie nyní i proto zvažuje přerušení kontaktů s židovským státem stejně jako pozastavení platnosti té normy, ve které uznává Stát Izrael. Jinými slovy: vztahy Palestinců s židovským státem jsou nejchladnější za dlouhá desetiletí. Na situaci reagovalo rovněž Jordánsko, které Izraeli naznačilo, že jeho jakkoli chladné, pragmatické partnerství není – na rozdíl od toho amerického – bezpodmínečné.

Co se vlastně děje? Nynější izraelská vláda, nadšená pro-izraelským postojem americké administrativy Donalda Trumpa, koná s Washingtonem v nerozlučném tandemu. Podle zlatého blízkovýchodního pravidla „Nepřítel mého nepřítele je můj přítel“ vytváří širokou, sunnitsko-arabskou-americko-izraelskou koalici proti šíitskému, převážně perskému Íránu. Ten je hlavním regionálním rivalem sunnitských monarchií a jeho výboje na arabská území – do Sýrie, Iráku a třeba i Jemenu – jistě panovníky ze Zálivu i další blízkovýchodní vůdce znepokojuje. Není se jim co divit, podobně jako Izraeli, proti které Írán vyzbrojuje sobě podřízené milice typu libanonského Hizballáhu.

Je ale otázka, zda lze Írán označit za opravdu jediného regionálního troublemakera. Izraelská sázka na zálivové státy navíc předpokládá, že USA spolu s ropnými monarchiemi přitlačí na Palestince tak silně, že v nouzi přijmou uspořádání, které by ještě před několika lety považovali za nevýhodné. Arabské státy mohou názor brzy změnit, třeba pod tlakem vlastní „ulice“. Věčně nebude u moci ani Trump, jakkoli si to přejí snad všichni autoritáři (této) planety. Dosavadní izraelský kurz, tedy snaha zabezpečit skrze mírové smlouvy co nejklidnější soužití s arabským okolím, nahradilo populistické, autoritářské siláctví premiéra Netanjahua namířené nejen proti Palestincům z autonomie, ale i arabským obyvatelům vlastního státu. Stát, který se definoval – a dosud chová – jako demokratický, tenduje k tribálnímu pojetí, čímž se blíží okolí kulturně i politicky.

Jen není jisté, zda by takové směřování přivítali jeho zakladatelé.