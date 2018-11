ANALÝZA: Jak chaos v Libyi ovlivňuje Evropu a o čem jednali světoví lídři v Palermu

Do sicilského Palerma se sjeli světoví státníci, aby probrali budoucnost severoafrické Libye. Po několika měsících se zde sešli také dva klíčoví libyjští vůdci ze znepřátelených koutů země, která v roce 2011 upadla do politického i bezpečnostního chaosu. Proč je třeba Libyi pomoci? A jak vývoj v této zemi ovlivňuje dění v Evropě, Česko nevyjímaje? Nabízíme odpovědi na základní otázky týkající se libyjské krize.

Na jih Itálie sice nenašli cestu vůdci nejmocnějších zemí světa, i tak se tu ale objevily těžké váhy světové politiky. Ze sousedního Egypta, nejlidnatější a tradičně vlivné arabské země dorazil bývalý generál a prezident Abdal Fattáh Sísí. Z Francie přijel ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, Rusko zastupoval premiér Dmitrij Medveděv. Kontinentální unii reprezentuje předseda Evropské rady Donald Tusk. Italský premiér Giuseppe Conte v Palermu hostil i českého kolegu Andreje Babiše, kterého právě tady zastihl skandál týkající se jeho syna.

Je setkání důležité?

Bylo by patrně nerealistické očekávat okamžité a konkrétní výstupy. Snad kromě nového plánu na konání voleb, a to na jaře, či v létě příštího roku. Klíčová ovšem byla schůzka lídrů obou znepřátelených libyjských stran, tedy lídrů z východu, respektive západu země. Důležitým signálem je rovněž příjezd řady vlivných, jakkoli ne vždy nejvyšších politiků, kteří tak dali Libyjcům najevo, že stojí o stabilní i jednotnou zemi. Což jsou ochotni finančně ocenit.

Proč se o Libyi starat? Kvůli uprchlíkům?

Nejen, i když migrační krize komplikuje Evropě život nejvíce. Kromě uprchlíků jde rovněž o nerostné suroviny. A samozřejmě terorismus, tedy pokud potřebujete alarmovat domácí publikum.

Migrace přes Středozemní mořeautor: Info.cz

Co se migrantů týče: přes tuto severoafrickou zemi, která se s Arabským jarem a smrtí diktátora Muammara Kaddáfího (2011) propadla do chaosu, proudí na starý kontinent největší počty běženců. Nedostatek bezpečnostních kapacit i přebytek vlastních problémů spolu s neexistující či vratkou státní strukturou vytvářejí ideální podmínky pro převaděče. Podle dostupných odhadů ještě předloni volilo 90 procent migrantů na cestě do Evropy trasu přes Niger a Libyi. Možná ale až milion běženců uvízl v Libyi, kde živoří v nehostinných záchytných táborech.

Migrační krize navíc v Evropě pomáhá populistickým, nesystémovým stranám bojujícím nejen proti kontinentální integraci, ale i demokracii jako takové.

Infografika: antisystémové strany a jejich úspěchy ve volbáchautor: INFO.CZ

Které země zajímá libyjská ropa?

Jistě mnohé, ale patrně nejvíce Itálii, která z geograficky ne zcela vzdálených libyjských vrtů do začátku povstání pokrývala asi pětinu své spotřeby ropy. Navzdory přetrvávajícímu chaosu se daří obnovit vývoz ropy, který by podle nejoptimističtějších dohadů mohl letos dosáhnout úrovně z klidnějších časů, tedy třeba z léta roku 2012 (1,6 milionu barelů za den).

Jak silní jsou libyjští teroristé? A radikálové?

Záleží, koho za ně považujete. Tzv. Islámský stát byl od pobřeží vytlačen do pouštních oblastí, kde čas od času udeří. Naposledy tuto neděli zaútočil na jednu z vesnic, kde zabil čtyři lidi a sedm jich unesl. Chráněnec Egypta a Ruska Chalífa Haftar z východu Libye ovšem za potenciální teroristy a tedy nepřátele označuje i ty islamistické či nábožensky orientované skupiny, které se v západních regionech podílí na vládě.

Záchranářské lodě ve Středomoříautor: INFO.CZ

Kdo tedy v Libyi soupeří o moc?

V zásadě dvě vlády (s dvěma parlamenty, centrální bankami etc). Tu, která sídlí v Tripolisu na západě země a má podporu OSN, řídí premiér Fáiz Sarrádž. Konkurenční kabinet z výcholibyjského Tobruku se opírá o vojenskou moc Chalífy Haftara. Právě tito muži – tedy Sarrádž a Haftar – se teď v Palermu setkali, i když to dlouho vypadalo, že ke schůzce nedojde.

Kromě ozbrojenců z těchto dvou mocenských center se o lokální vliv perou jistě stovky milic různých ideologií a cílů, které mají často jen lokální význam. Ty doplňují islamističtí radikálové z Islámského státu, kteří ale mají dobu největších vojenských úspěchů za sebou.