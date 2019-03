ANALÝZA: Komik, plynová princezna i čokoládový král. Co čekat od ukrajinských prezidentských voleb? | info.cz

ANALÝZA | Poprvé od vzniku nezávislé Ukrajiny v roce 1991 je výsledek ukrajinských prezidentských voleb, jejichž první kolo se uskuteční 31. března, téměř nepředpověditelný. Poprvé je tu neznámý kandidát s velkou šancí vyhrát a zároveň není jasné, co bude vítězství kteréhokoliv z uchazečů o prezidentský post vlastně pro Ukrajinu znamenat. I tak se se ale dá pár věcí předpovědět.

Už teď je jasné, že prvním kolem letošní ukrajinské prezidentské volby nekončí, a 21. dubna se bude konat druhé kolo. Nikdo z 39 kandidátů totiž nemá šanci získat v prvním kole více než 50 procent hlasů a stát se tak rovnou novou hlavou státu.

Do druhého kola s nejvyšší pravděpodobností postoupí dva ze tří aktuálně nejsilnějších kandidátů. Těmi jsou bývalý herec a komik Volodymyr Zelenskyj, první skutečně vážný kandidát na prezidenta od roku 1991, jenž pochází z oblasti mimo politiku. Dále bývalá premiérka Julija Tymošenková přezdívaná kvůli svým obchodům plynová princezna. A nakonec současný prezident Petro Porošenko, který si díky podnikání s cukrovinkami vysloužil přezdívku čokoládový král. Ačkoliv sám sladké nejí, protože má cukrovku.

Průzkumy veřejného mínění favorizují Zelenského, pořadí na druhém a třetím místě se v průběhu času měnilo. V průzkumu společnosti BDM z minulého týdne si lépe vedla Tymošenková s 18,8 procenty hlasů, Porošenko skončil s 12,7 procenta hlasů třetí.

Jenže průzkumy zcela neodrážejí realitu. Zelenskyj pravděpodobně dostane méně hlasů, než napovídají šetření, zatímco Tymošenková a Porošenko jich získají naopak více. Je to způsobeno tím, že Zelenskyj přitahuje protestní hlasy a to hlavně mladých. Jenže ti se mohou na poslední chvíli rozhodnout hlasovat pro někoho jiného, nebo nejít k volebním urnám. Naopak voliči Tymošenkové a zejména Porošenka se za svůj hlas pro tyto kandidáty tak trochu stydí, takže o svém záměru pro ně hlasovat část z nich v průzkumech raději mlčí.

Nicméně do druhého kola se dostane Zelenskyj a pak buď Porošenko či Tymošenková. Pokud bude druhý na cílové pásce Porošenko a Tymošenková skončí jen s malým rozdílem za ním, dají se čekat stížnosti na regulérnost voleb. Tymošenková nebo její příznivci si mohou stěžovat, že se voleb zúčastnili „techničtí kandidáti“ Juri Tymošenko a Julija Lytvyněnko. Ti nevedli žádnou kampaň a jsou na volebních lístcích zcela zřetelně jen proto, aby odčerpali svými jmény podobnými Juliji Tymošenkové část zmatených voličů, kteří pro ni budou chtít hlasovat.

Ať už ale bude stát Zelenskyj ve druhém kole proti komukoliv, jeho šance budou menší, než se zdá. Část voličů „seriózních“ kandidátů se proti němu spojí a přijít může i o část svých voličů z prvního kola. Dá se totiž čekat, že nabudou dojmu, že „profesionální politiky“ už dost vytrestali hlasem pro Zelenského v prvním kole, a zvolí raději někoho mainstreamovějšího.

Ať už ale zvítězí v druhém kole kdokoliv, boj o to, jak změní Ukrajinu, tím teprve začíná. Vzhledem k tomu, že v ukrajinském politickém systému je ve většině oblastí ke změnám třeba shoda prezidenta a parlamentu, bude po dubnových prezidentských volbách následovat příprava na volby parlamentní. Do politického boje se s ohledem na zmíněné zákonitosti ve vztahu mezi hlavou státu a zákonodárci zcela jistě zapojí i nový prezident.

Možná se tím alespoň ujasní, co vlastně chce na Ukrajině změnit. U žádného ze tří nejžhavějších adeptů na prezidentský post to totiž dosud jasné není. Zelenský má sice v mnoha oblastech konkrétní program, ale nikdo netuší, zda ho hodlá dodržovat, nebo ho alespoň sám četl. Tymošenková zase lavíruje mezi populistickými sliby (například o snižování cen) a reálnou ekonomickou politikou. A současný prezident Porošenko sice tvrdí, že bude pokračovat v nastoupeném kurzu včetně ekonomických a správních reforem, jenže ty se reálně zadrhly. Podle agentury Reuters západní diplomaté pochybují, že kdokoliv z nich bude efektivně pokračovat v reformách, které jsou ovšem podmínkou zahraniční pomoci. U Zelenského a Tymošenkové navíc není jasné ani to, zda jsou pro pevné vztahy se Západem, zejména Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí, a jak chtějí jednat s Ruskem, které zabralo část ukrajinského území.