ANALÝZA: Na Slovensku končí vypjatá předvolební kampaň. Kdo vyzve Čaputovou?

Kampaň před slovenskými prezidentskými volbami dospěla do finále. Od čtvrtka začne platit moratorium, v němž kandidáti nebudou moci agitovat. Při předpokládaném postupu liberální kandidátky Zuzany Čaputové se hraje o to, kdo ji vyzve v druhém kole. Největší šance má místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Když se kampaň pomalu rozjížděla, plánoval Maroš Šefčovič velkou kontaktní ofenzivu. Kandidát, jenž musel bojovat s nálepkou bruselského byrokrata, chtěl vyrazit do regionů a oslovovat voliče přímo. Přišlo mu to jako lepší řešení než oblepit zemi billboardy.

Tehdy v lednu a únoru byl Šefčovič nejsilnějším kandidátem z celého pole. Při roztříštěnosti opozičních hlasů měl muž, jehož nominovala vládní strana Směr, největší šance na vítězství. Jenže kampaň zatím nezabrala tak, jak by si on a jeho tým představovali. Nyní Šefčovičovi hrozí, že vůbec nemusí postoupit do druhého kola.

„Dobrý kandidát, ale ten Fico“

Ztrácet půdu pod nohama začal poté, co Slovensko objevilo fenomén občanské aktivistky Zuzany Čaputové. Její preference po odstoupení zprvu populárnějšího vědce Roberta Mistríka vystřelily vzhůru a v průzkumech slovenských agentur AKO a Focus atakovaly dokonce 50procentní hranici. Šefčovič se přitom na konci února u první jmenované společnosti propadl k 16 procentům a ze třetího místa na něj útočil kontroverzní soudce Štefan Harabin.

Šefčovičovi u řady slovenských voličů uškodilo spojení se Směrem. Ačkoli kandiduje jako nezávislý a od Směru jen získal nominaci, jeho vazby na stranické špičky a někdejšího předsedu vlády Roberta Fica jsou zřejmé, a ani kandidát se jimi netají.

Věřil, že lidi přesvědčí svými zkušenostmi a jménem, které si vybudoval v diplomatických kruzích. To na některé skutečně působí a přiznávají, že za jiných okolností by ho byli ochotní volit, od většiny z těch, s nimiž autor textu mluvil, však vzápětí slyšel dovětek: „Jenže je za ním Fico“.

Expremiérovo jméno utrpělo hlavně poté, co se v médiích začalo spekulovat o kontaktech jeho a špiček Směru na lidi údajně spojené s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Na povrch navíc vyplouvaly další kauzy Směru na východě země, nebo nová zjištění ke staršímu případu Gorila. Pověst Ficovi nevylepšil ani letošní neúspěšný pokus nechat se zvolit ústavním soudcem, po němž zůstává Ústavní soud ochromený.

Koho favorizují bookmakeři?

Nálady celé společnosti už agentury publikovat nesmějí. Od počátku 14denního moratoria o skutečných trendech vypovídají jen kurzy sázkových kanceláří. Ty se ale v řadě zemí včetně Česka osvědčily jako spolehlivý ukazatel.

„Když vezmeme do úvahy náběry z posledních dnů, můžeme říci, že favoritem na druhé kolo je Maroš Šefčovič.“ Filip Timár, Tipsport

Například české sázkové kanceláře loni zaznamenaly obrat v souboji Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Zatímco poslední průzkumy před moratoriem favorizovaly bývalého předsedu Akademie věd, kurzy v následujících dnech naznačovaly vítězství prezidenta. Tedy pozdější skutečný výsledek.

Slovenské sázkové kanceláře navíc deklarují velký zájem o sázky na prezidentské volby. „Je enormní, přibližně o 50 procent vyšší než před pěti lety,“ komentoval pro INFO.CZ hlavní bookmaker Niké Richard Slušný. Tipsport hlásí dokonce trojnásobně vyšší poptávku po sázkách než v případě voleb v roce 2014. I to pomůže firmám lépe odhadovat trendy.

Z analýzy kurzů slovenských sázkových kanceláří vyplývá, že i nadále má větší šanci postoupit do druhého kola Šefčovič. INFO.CZ začalo sázky sledovat 6. března. Kurzy tehdy naznačovaly sbližování Šefčoviče s Harabinem. Zatímco na počátku byl kurz na postup Šefčoviče 1,3 ku jedné a u Hrabina 2,6 ku jedné, před víkendem se skóre přiblížilo na 1,4 vs. 2,15.

První tři dny tohoto týdne ale přinesly obrat ve prospěch místopředsedy Evropské komise. Ten má nyní u tří sledovaných kanceláří (Niké, Tipsport a Fortuna) zhruba podobný náskok jako před týdnem. Nejoptimističtější je k Šefčovičovi Tipsport. Na jeho postup ve středu vypsal kurz 1,41 ku jedné. Harabinovi dal 2,9 ku jedné.

„Na Štefana Harabina byl v Tipsportu zpočátku vypsaný vysoký kurz. Mnoho našich klientů tedy zlákaly především vysoké výhry. Tento kandidát se stal podle kurzů poměrně rychle jedním z favoritů na vítězství. Situace se ale měnila s počtem a charakterem zveřejněných průzkumů, v nichž se Harabin většinou propracoval na třetí příčku za Šefčoviče. Netvrdil bych tedy, že přiblížení je tak výrazné. Když vezmeme do úvahy náběry z posledních dnů, můžeme říci, že favoritem na druhé kolo je Maroš Šefčovič,“ vysvětluje pro INFO.CZ PR manažer slovenského Tipsportu Filip Timár.

Harabin útočí, odepisovat jej nelze

Dodává ale, že souboj ještě může být těsný. Podobně to viděli v uplynulých dnech i politologové a sociologové oslovení redakcí, kteří upozorňovali, že odepisovat Harabina je předčasné. Ve prospěch kontroverzního soudce mohou hrát tzv. skrytí voliči, tedy lidé, kteří se ke kandidátovi z různých důvodů nehlásí v průzkumech veřejného mínění, ale u skutečných voleb mu svůj hlas dají.

Zatímco Šefčovič se i v posledních týdnech soustředil spíše na boj proti Čaputové, například zkoušel oslovit konzervativní voliče a přihlásil se k církvi, Harabin, jenž se už dříve vykresloval jako jediný křesťanský kandidát, během moratoria zacílil svoji negativní kampaň na něj.

Šefčoviče křivě obvinil z podvodného užívání titulu JUDr., nebo vyčítal politikům Směru, že na Slovensko přivedli 1500 ilegálních migrantů. Nedokázal ale vysvětlit, kde mají být, nebo zda vůbec existují.

„Pan Harabin klesl tak nízko, jak se jen dá, protože se uchýlil ke lži. To je nepřijatelné z úst soudce, navíc kandidáta na prezidenta,“ obořil se na Harabina Šefčovič, když předkládal důkazy o právoplatném nabytí titulu doktora práv. „Očekávám od pana Harabina omluvu,“ dodal. Dodnes se ale nedočkal.