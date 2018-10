ANALÝZA: Nebezpečí číhá všude. Proč je afghánská armáda smrtelnou hrozbou pro české vojáky

Není to poprvé, co příslušník provládní Afghánské národní armády (ANA) zabil koaličního, (papírově) spojeneckého vojáka. Vojáci ANA se chovají podobně jako jejich političtí šéfové z kábulské vlády: nechávají se korumpovat, podléhají ideologické manipulaci a bojovou morálku vykazují proměnlivou. Čas od času pak některý přeběhne k nepříteli, tedy k profesionálnímu vojsku radikálně islámského hnutí Tálibán.

Větší z vojáků měl výrazný knír a klidný úsměv. Jeho menší kolega se pyšnil plnovousem a rychle, zbrkle mával rukama. Seznámili se na vojenské akademii, kde společně studovali. Pak se jejich cesty rozešli: vyšší zůstal věrný prokomunistické vládě, za vlády islámských radikálů z Tálibánu (1996– 2001) byl proto jako nepřítel režimu vězněn a po propuštění se protloukal všelijak. To malý důstojník se naopak chytil u Tálibánu, a to jako profesionální voják. Před devíti roky, kdy jsem je v Afghánistánu potkal, se oba opět sešli ve stejně uniformě – měli na starost výcvik rekrutů Afghánské národní armády (ANA). Chovali se k sobě přátelsky, tedy přinejmenším tehdy a navenek.

Českého vojáka zabil toto pondělí právě příslušník ANA. Dnes, tedy v úterý 23. října, ještě není jasné, zda šlo opravdu o jednání v afektu, či – méně pravděpodobný – čin tálibánského atentátníka, který se do armády infiltroval. Nebo třeba o zoufalý útok muže, který se pro čin rozhodl poté, co si islámští radikálové došlápli na jeho příbuzné. Jisté se naopak zdá, že se podobné činy mohou, a zřejmě i budou opakovat. A že vojáci budou měnit také nadále strany podle toho, jak to pro ně – a jejich blízké – bude výhodné.

Umožňuje jim to jak chybějící systém v ANA, tak společenská nálada v zemi jako celku. Předloni touto dobou měla mít afghánská armáda spolu s policií celkem 320 tisíc příslušníků. Takřka všem – včetně kábulských úřadů samotných – bylo jasné, že faktické číslo je dramaticky nižší. Že mnozí vojáci a policisté existují jen na papíře. Proto, aby byly zahraniční sponzoři ANA spokojení a jejich peněženky se nezavřely. Situace se krapet zlepšila v okamžiku, kdy se Američané pokusili sbírat biometrické údaje branců, zmatek ale zcela nevymítili prostě proto, že k Afghánistánu a jeho armádám patří.

Sám jsem naslouchal steskům amerických instruktorů, podle kterých se branci s nafasovanými botami a uniformou z dovolené nevraceli (v nejlepším případě) proto, že museli doma pomoci při žních. Mnozí z nich považovali bytelné kusy oděvu za dar vlády a zůstali prostě doma. Další s výstrojí, ba i výzbrojí okamžitě zamířili k Tálibáncům, kteří si vydržují vlastní profesionální armádu. Práci u nich tak hledají zdaleka nejen přesvědčení náboženští radikálové, ale i profesionální důstojníci a bývalí vládní vojáci.

Mimochodem, Tálibán, který vyrostl z domácích, především paštunských kořenů, své jednotky organizuje Afgháncům mnohem srozumitelnějším způsobem. Vojenské operace nyní řídí (podle všeho) čtyři rady, šúry, které si mezi sebe územně rozdělily bojiště. V rámci těchto poradních sborů se scházejí – a rozhodnutí přijímají – nejen profesionální velitelé ozbrojených jednotek, ale také vůdci sympatizujících milic z jednotlivých regionů. Vojáků na plný úvazek Tálibán zaměstnává zřejmě asi 60 tisíc, tito mají v případech důležitějších bojů podporu dalších 150 tisíc mužů zůstávajících ve svém regionu.

Neplatí také, že Tálibánec zůstává u rebelů až do (pokud možno mučednické) smrti, jak si představují běžní Evropané. Typickým bojovníkem islamistů je svobodný mladík ve věku mezi 16 a 25 rokem. Pokud se rozhodně třeba oženit, bývá bez problémů propuštěn domů. Radikálové, kteří se stále považují za legitimní vládce země (takřka celý Afghánistán řídili mezi roky 1996 a 2001), navíc v posledních letech ustupují od náboru dětských vojáků.

Pro jistou část vládních vojáků je tedy Tálibán atraktivní nejen ideologicky či politicky, ale i ekonomicky a společensky. Radikálové tak nabízejí alternativu těm příslušníkům ANA, kteří pocházejí z oblastí, kde Tálibán dominuje – příslušnost k rodině a strach o její bezpečnost se v Afghánistánu zdá být důležitější než věrnost proměnlivé, cizími mocnostmi vydržované vládě.