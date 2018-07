ANALÝZA: Putin nabídl Trumpovi prodloužení dohody o jaderném odzbrojení. Dojde k němu?

Ačkoli se na Donalda Trumpa po setkání s Vladimirem Putinem snáší vlna kritiky kvůli zpochybňování závěrů tajných služeb v kauze ovlivňování prezidentských voleb, summit amerického a ruského prezidenta v Helsinkách zřejmě přinesl i jeden důležitý posun v oblasti globální bezpečnosti. Putin v rozhovoru pro televizi Fox News prohlásil, že při debatě s Trumpem vyjádřil ochotu prodloužit smlouvu New START o jaderném odzbrojení.

„Znovu jsem prezidenta Trumpa ujistil, že Rusko je připraveno prodloužit tuto dohodu, ale musíme se nejprve dohodnout na specifikách, protože máme nějaké otázky na naše americké partnery. Myslíme si, že nepostupují plně v souladu se smlouvou, ale to je na expertech, aby rozhodli,“ konstatoval Putin.

New START podepsali předchůdci obou aktérů ostře sledované schůzky Barack Obama a Dmitrij Medvěděv v dubnu 2010 v Praze. Základem dohody je závazek snížit počet rozmístitelných jaderných zbraní na 1550 kusů na obou stranách. Řeší také snížení počtu jaderných nosičů.

„Dohoda je velmi významná, rozhodně nejde pouze o nějaký symbolický dokument. Snížila počty jaderných zbraní na bezprecedentní minima. Musíme si uvědomit, že ještě nedávno, během studené války, disponovaly velmoci desetitisíci kusů takových zbraní,“ komentuje význam smlouvy pro INFO.CZ odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Plně fungovat začala smlouva New START až letos v únoru. Obě strany měly celkem osm let, aby své arsenály snížily na stanovenou hranici. Její platnost však vyprší již v roce 2021. Pokud by se tedy Trump s Putinem nedohodli na jejím prodloužení, Obamou a Medvěděvem dojednaný světový pořádek by vydržel jen tři roky. Poté by mohly velmoci opět nerušeně zbrojit.

Dojednat pokračování však nemusí být složité. Smlouva může zůstat ve stávající podobně. Ta obsahuje ustanovení umožňující prodloužit její platnost o dalších pět let.

V čem může být problém?

Otázky stále vyvolává postoj americké administrativy. Donald Trump v minulosti smlouvu silně kritizoval, podobně jako například jadernou dohodu s Íránem, od níž letos odstoupil. Na začátku roku navíc ministerstvo obrany představilo novou doktrínu, ve které vyzývá k zavedení nových typů jaderných zbraní – s menší silou, ale s větší možností použití.

V dlouhodobém horizontu chce Pentagon vrátit do svého arzenálu rakety schopné nést jaderné hlavice, které by byly odpalované z hladinových plavidel. Ty v roce 2011 vyřadila Obamova administrativa a Trump se proti podobným krokům vymezoval již v kampani, kdy sliboval, že jaderné zbraně vrátí USA renomé velmoci na globální scéně.

Trump neřekl po jednání s Putinem o prodloužení New START ani slovo. Bříza přesto věří, že se oba státníci domluví. Dokonce to považuje za velice pravděpodobné. „Je potřeba si uvědomit, že obě strany disponují silou, která je schopná zničit svět. A to ne tak, že Rusko a USA zabijí všechny lidi, ale tím, že rakety uvolní do atmosféry takové množství prachu, že život na planetě do několika let odumře. Proč by to Trump s Putinem dělali? Proč by měli chtít ještě více jaderných zbraní? Oba jsou racionální,“ komentuje Bříza s tím, že posláním smlouvy je i vzájemné uznání Moskvy a Washingtonu jako světových velmocí.

Zmiňované ruské připomínky se podle něj mohou týkat protiraketové obrany Spojených států. Rusko dává dlouhodobě najevo svoji nespokojenost s budováním různých systémů v odlišných koutech planety. Kritizovalo například systém THAAD umístěný v Jižní Koreji. Moskva tak může požadovat garance, že Američané nebudou jaderné deštníky využívat proti němu.

Leccos může napovědět také schůzka delegací Ruska a USA, která se odehrála v tomto roce a řešila možné prodloužení New START. Rusko tehdy vzneslo dotazy na modernizaci amerických ponorek a bombardérů schopných nést konvenční zbraně. Kremlu tvrdil, že nedokáže ověřit, jestli nejsou použitelné i pro jaderný arsenál.