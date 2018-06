ANALÝZA: Spor o ostrovy Dokdo ukazuje, že obě Koreje mají něco společného. Nesnáší Japonsko

Korejsky se jim říká Dokdo, „osamělý ostrov.“ Pro japonce jde o Takešimu, „bambusový ostrov.“ Západní svět o skupině osamělých nepatrných výspách v Japonském moři mluví prostě jako o Liancourtových skaliscích. Sedmatřicet stálých obyvatel si musí většinu základních komodit dovážet, ostrovy nejsou soběstačné. Jejich strategická hodnota je mizivá, přesto se o ně už desetiletí přetahuje Jižní Korea a Japonsko. Spor o Dokdo neboli Takešimu vstupuje do horké fáze. Soul totiž v prostoru pořádá dvoudenní vojenské cvičení. Japonsko se zlobí, v Pchjongjangu si severokorejský vůdce Kim Čong-un mne ruce.

O víkendu jihokorejská agentura Jonhap napsala, že Jižní Korea se Spojenými státy ruší tradiční společná vojenská cvičení. Jedná se o první hmatatelný důsledek summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. To, že se v okolí Korejského poloostrova letos neodehraje tradiční harašení zbraněmi, by mělo přinést snižování vojenského napětí v oblasti.

V praxi to dopadlo úplně jinak. Jižní Korea vzápětí oznámila, že uspořádá vlastní demonstraci vojenské síly. Cílem je posílit korejský nárok na nepatrnou skupinu ostrovů v Japonském moři, které měly nějaký strategický význam naposledy v půlce devatenáctého století, když zde Američané provozovali velrybářskou stanici. Během dvacátého století obě Koreje i Japonsko deklarovaly, že Liancourtova skaliska patří jim, ale nikdy neudělaly nic pro to, aby je skutečně obsadily. Až v šedesátých letech se na ostrovy nastěhoval jihokorejský rybář jménem Čoj Jong-duk. Od té doby ostrovy za své považuje Jižní Korea.

Jižní Korea na kamenné výspě postavila maják a radarovou stanici. Čtyři desítky místních obyvatel si mohou vybrat z mobilního pokrytí poskytovaného dvěma konkurenčními operátory. Na nejvyšším místě ostrovů vlaje jihokorejská vlajka. A to je něco, s čím se jen těžko smiřuje Japonsko, které si na ostrovy z prestižních důvodů také dělá nároky.

Jihokorejské rozhodnutí uskutečnit dvoudenní vojenské manévry na dohled ostrovů, kterým říkají Dokdo, přišlo vzápětí poté, co vešly ve známost spekulace o tom, že se letos nebudou konat společné manévry s USA. Ty každoročně představují demonstraci síly určenou Severní Koreji; jsou také vyjádřením spojenectví mezi Soulem a Washingtonem. Společný výcvik se nezastaví, nicméně absence hmatatelného důkazu o tom, že Spojené státy jsou rozhodnuté postavit se kdykoliv za svého jihokorejského spojence, chybí.

Japonský ministr zahraničních věcí Icunori Odonera už podle CNBC řekl, že je jihokorejským rozhodnutím demonstrovat vojenskou sílu u Takešimy „překvapen.“ Odonera poznamenal, že je spíše „přítelem hledání porozumění.“ Současně řekl, že Japonsko nadále plánuje udržet svou přítomnost ve vojenských aliancích, jejichž účelem je minimalizovat severokorejskou hrozbu.

To je mimořádně zajímavý moment. Mezi Japonskem a Jižní Koreou zůstává množství nevyřešených potíží. Nekončí třeba diskuze o tom, jakým způsobem by se mělo Japonsko postavit ke zvěrstvům, jež jeho vojáci v minulém století páchali na korejském území. Citlivá je také otázka unesených korejských žen, které byly nuceny sloužit japonským vojákům jako prostitutky. I když k těmto ranám z minulosti připočteme spor o Takešimu, není to ale dostatečný důvod proto, aby na sebe obě země začaly cenit zuby.

Japan Times přišly s jednoduchým vysvětlením: Je jenom málo věcí, na kterých se Soul a Pchjongjang efektivně shodnou. Jednou z nich je, že Dokdo patří ke Koreji – a je nejspíš úplně jedno, ke které. Protijaponská nálada v obou Korejích je všudypřítomná. Neexistuje totiž rodina, která by nějakým způsobem nebyla postižena dlouholetou japonskou okupací.

Podle Japan Times je docela dobře možné, že Soul chce dvoudenními manévry severokorejskému Kimovi naznačit, že pokud jde o společné nepřátelství vůči Japonsku, lze počítat s tím, že spory mezi severem a jihem Korejského poloostrova mohou být pozapomenuty.

To je špatná zpráva pro Japonsko, které beztak musí řešit dlouhodobý strategický americký ústup z celé oblasti. Nipon nyní musí vyvažovat mocenskou trojčlenku v Pacifiku – roste síla i nároky Číny, v podstatě nevyzpytatelná je Indie a Pákistán. Austrálie se potácí mezi geopolitickým příklonem k Číně a setrváním v západních strukturách. Japonsko tuší, že v budoucnu bude muset začít dělat velmocenskou politiku. To bude znamenat především najít únosné status quo zejména s Jižní Koreou, která se netají tím, že staví oceánské námořnictvo schopné vyzvat japonskou marínu na souboj. Není vůbec vyloučeno, že padesát tisíc amerických vojáků, kteří trvale jsou přítomní v Japonsku, se pro Tokio místo opory stanou přítěží.