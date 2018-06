ANALÝZA: Tálibánci v objetí s vládními vojáky, občané vítající povstalce. Míří Afghánistán k míru?

„Měl jsem kebab i zmrzlinu. Objal jsem se s policistou i vládním vojákem, byli to příjemní chlapíci," vypráví dvaadvacetiletý Mohammed Islam. „Každý tady by byl šťastný, kdyby nastal mír. Z války plynou jen problémy," rekapituluje pro list The New York Times návštěvu Kundúzu, hlavního města stejnojmenné provincie na severovýchodě Afghánistánu.

Islam byl ve městě poprvé po třech letech. Je totiž bojovníkem hnutí Tálibán, které válčí proti Američanům i jimi podporované vládě v Kábulu. A Kundúz drží právě tento kabinet. Unikátní šanci lépe se najíst, zavzpomínat a pozdravit známé dostal Islam od afghánského prezidenta Ašrafa Gháního, který vyhlásil příměří u příležitosti muslimského svátku Íd al-Fitr. K prezidentovi se pak přidal i Tálibán, který souhlasil s třídenním tichem zbraní.

The #Afghan #Taliban are angry at their members swapping selfies with soldiers and government officials during their 3-day ceasefire,a senior Taliban official said ,after the militants roamed at will through cities before the truce ended https://t.co/3IIvFvlTYE @AlArabiya_Eng pic.twitter.com/ybxowIBrtc