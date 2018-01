ANALÝZA: Tentokrát je to jiné. Íránci chtějí svrhnout režim, jsou ochotni obětovat životy

Demonstrace před devíti lety vyvolalo znovuzvolení íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, které mnozí považovali za podvod s hlasy voličů. Dnes je situace úplně jiná. Lidé skutečně vyšli do ulic, protože jim dochází trpělivost s jejich vlastní ekonomickou a sociální situací. Chtějí jen naplnit vlastní potřeby a žádají změnu režimu.

Smrt Chameneímu

Velká účast na demonstracích je patrná především ve městech na západě, severu a ve středu Íránu. Ze zpráv na sociálních sítích je nicméně patrné, že se zloba šíří napříč celou zemí. Demonstranti vyvolávají „smrt Chameneímu“, což znamená, že útočí na hlavní stavební pilíř celého režimu, kterým je právě íránský duchovní vůdce Alí Chameneí.

V zemi, kde existuje hrozba drtivé odvety proti demonstrantům, je vyvolávání takových sloganů jen potvrzením, že tentokrát to protestující myslí smrtelně vážně a jsou ochotni obětovat vlastní životy. Mezi populární slogany patří i „smrt Rúhánímu,“ což je samozřejmě prezident Íránu Hasan Rúhání. Ze sloganu „opusťte Sýrii, začněte myslet na nás,“ je cítit, že lidé mají plné zuby zahraničních dobrodružství íránské vlády. Ta stála několik miliard dolarů, které pak samozřejmě chybí v íránské ekonomice.

Obyčejní Íránci si rovněž uvědomují, že jejich životní standard se nijak nezměnil ani po „jaderné“ dohodě se Spojenými státy, v jejichž čele stál Obama. Konec některých sankcí jim nijak nepomohl a také si dobře pamatují, že to byl právě tehdejší americký prezident, který se od protestujících v roce 2009 odvrátil.

S příchodem Trumpa se situace úplně obrátila. Írán se už rozhodně nemůže spoléhat na to, že s ním bude americká administrativa zacházet v rukavičkách, ale na druhou stranu je zřejmé, že Spojené státy a jejich prezident stojí na straně demonstrantů.

Chameneí se navíc v roce 2009 mohl spolehnout na spřízněného Ahmadínežáda, kterému důvěřoval a vložil do něj veškerou důvěru, aby protesty krvavě potlačil. S Rúháním jej takový vztah nespojuje a Chameneí si podle všeho uvědomuje, že trhliny v íránském režimu jsou příliš velké a ohrožují jej nejenom v zahraničí, ale i v domácím prostředí. Úvaha je to jednoduchá. Střelba do demonstrantů tentokrát nic nezmůže.

Nová realita

Úřady se také k takovým praktikám dosud neodhodlaly, přestože proti demonstrantům posílají hordy bezpečnostních, aby je zastrašily. Ze záběrů zveřejněných na sociálních médiích je ovšem patrné, že mezi příslušníky bezpečnostních jednotek panuje velmi nízká morálka. Do demonstrantů patrně pálit nebudou, a to ani v případě, že by dostali takový rozkaz.

Na jednom ze záběrů je dokonce vidět člena elitních íránských Revolučních gard, který odhazuje svoji uniformu a pendrek, protože už nechce na demonstranty útočit. A to vše za situace, kdy protestující úročí právě na policejní stanice a vozidla. Neobvyklé nejsou ani hrozby, že demonstranti vezmou do rukou zbraně.

Co dál?

Mezinárodní společenství a zejména pak Západ bohužel hledají krátkodobý ekonomický prospěch, což obyčejné Íránce stojí životy. Paktování se s takzvanými reformisty prezidenta Rúháního jen situaci země zhoršuje. Mimochodem počet poprav během éry „reformistického“ prezidenta raketově vzrostl na 3500 ročně.

Demonstranti už hru na umírněné islamisty hrát nechtějí a svým skandováním to dávají opakovaně najevo. Dobře to popsala íránská opoziční vůdkyně Marjam Radžáví, která žije v exilu. „Pokračující protesty odhalují v jak výbušném stavu se nachází íránská společnost. Lidé touží po změně režimu. Mezinárodní společenství by mělo přijmout a uvrhnout na klíčové instituce režimu paralyzující sankce a zpřetrhat některé vazby, zejména pak tu na íránské Revoluční gardy,“ dodala.