ANALÝZA: Trumpova dohoda s Junckerem přinesla příměří v obchodní válce, mír je ale daleko

„Měl jsem snahu se dnes dohodnout a my jsme se dohodli,“ komentoval na tiskové konferenci v Růžové zahradě Bílého domu Juncker. S Trumpem vydali společné prohlášení, v němž stručně shrnuli, co jednání přineslo.

Dohoda obsahuje evropský závazek odebírat více amerického zkapalněného plynu. Trump při své poslední návštěvě Evropy kritizoval hlavně Německo za jeho závislost na ruských dodávkách energií. Obě strany se zároveň zavázaly posílit spolupráci s ohledem na energetický sektor.

Další bod se týká snahy reformovat Světovou obchodní organizaci (WTO). Spolupracovat na tom chtějí s podobně smýšlejícími zeměmi a důraz kladou na boj proti neférovým obchodním praktikám typu krádeží duševního vlastnictví nebo průmyslovým dotacím. Trump v těchto věcech v minulosti několikrát kritizoval hlavně Čínu.

Nový pokus o okleštěný TTIP

Juncker s Trumpem se shodli na vytvoření pracovní skupiny složené z jejich nejbližších poradců, která by měla agendu posouvat dopředu. Hlavní spory však lze očekávat kolem snahy snižovat cla a obchodní bariéry. V paměti je ještě odpor, jaký budil poslední euro-americký pokus o vytvoření zóny volného obchodu – tzv. smlouva TTIP, kterou se s EU neúspěšně snažila vyjednat administrativa Baracka Obamy.

Nyní by měl na řadu přijít další pokus, byť zřejmě ne tak komplexní jako TTIP. „Souhlasili jsme se začátkem dialogu o standardech s cílem zjednodušit obchod, snížit byrokratické překážky a osekat náklady,“ píše se v dokumentu.

Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka lze čekat, že lobbisté firem na obou stranách, pro něž jsou cla výhodná, budou usilovně pracovat, aby k dohodě nedošlo.

Jakkoli se zatím zdá, že ze středečního jednání odešla s většími zisky Evropa, které se podařilo alespoň prozatím odvrátit cla na dovoz automobilů, což by nejvíce poškodilo Německo a sekundárně také Česko, Marek soudí, že v případě dohody na bezcelní zóně by nakonec přeci jen o něco více mohl vytěžit Trump.

„Pro USA by to bylo výhodnější, protože tarify na dovoz amerického zboží do Evropy jsou větší než ty, které musí platit evropské firmy vyvážející do Spojených států,“ vysvětluje pro INFO.CZ ekonom.

Prohlášení ale zatím nevedlo ani k odbourání dosavadních cel. USA uvalily tarify na dovoz hliníku a oceli, Evropská unie kontrovala odvetnými opatřeními na některé zemědělské výrobky, bourbon, džíny nebo motocykly americké provenience.

Uvažované zrušení cel by navíc mělo týkat jen průmyslových výrobků mimo automobilový průmysl. „V tomto směru americkou administrativu nechápu. Pokud by se to aut skutečně netýkalo, byl by to citelný zásah nevýhodný hlavně pro USA, jelikož americké podniky platí větší cla,“ podivuje se nad závěry schůzky Marek.

Trump se potřeboval dohodnout, odvrátil pozornost od afér

Ačkoli se Junckerovi s Trumpem podařilo dojednat příměří, mír to stále ještě není. A není ani jasné, jak dlouho bude klid zbraní trvat. Schůzka každopádně přinesla znatelný posun ve vyjadřování amerického prezidenta. Ještě minulý týden Trump označil Evropskou unii za největšího protivníka, většího než Rusko nebo Čína. Nyní na Twiiteru zveřejnil fotografii, na níž se s Junckerem přátelsky objímá.

Lidé obeznámení s děním během schůzky pro list Financial Times navíc popisovali, jak šéf Bílého domu překypoval ochotou se dohodnout. „Byl jiný než v tweetech. Byl soustředěný, zanícený a zřetelně hledal něco, co pomůže trhům,“ vyprávěl nejmenovaný evropský představitel.

Že byla dohoda pro Trumpa důležitá, naznačuje i místo konání tiskové konference. Růžovou zahradu Bílého domu prezidenti tradičně využívají pro zásadní oznámení. Junckerovi s Trumpem navíc přihlížela také řada republikánských zákonodárců.

Pro Trumpa byla dohoda skutečně klíčová. Konečně mu přinesla tolik kýžený politický úspěch a přebila jeho nedávné aféry. Poslední týdny čelil tvrdé kritice kvůli vyjadřování kolem summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na němž zpochybnil vměšování Moskvy do amerických prezidentských voleb.

Televizní stanice CNN navrch v úterý zveřejnila nahrávku dokazující, že Trump v roce 2016 domlouval se svým tehdejším právníkem Michaelem Cohenem platbu pro modelku Karen McDougalovou, s níž měl mít nynější prezident poměr. Pokud by se prokázalo, že peníze šly z prostředků na volební kampaně, porušil by Trump zákon.

Trump byl nadšený ze sóji, investoři se ale obávají jeho nespolehlivosti

Dohoda s EU může Trumpovi uvolit ruce také na čínské frontě obchodní války. I s Pekingem totiž roztočil spirálu nových cel. Právě s Čínou přitom může souviset i nadšený Trumpův tweet o tom, že evropští představitelé přislíbili nakupovat více sójových bobů z USA. Ekonomové jsou totiž skeptičtí, že Evropská komise může nařídit soukromým firmám, od koho mají odebírat zboží.

„Vidím v tom snahu zatlačit na Čínu, která právě na sójové boby uvalila cla. Možná proto si teď Donald Trump namlouvá, že v Evropě začneme jíst sóju ostošest,“ konstatuje Marek.

V neposlední řadě začala Trumpa dohánět nespokojenost čísti republikánů převážně ze států se značnou zemědělskou produkcí. Ty krátce před volbami musí čelit evropským odvetným clům. Administrativa proto v úterý navrhla dotaci 12 miliard dolarů (asi 260 miliard korun) pro zemědělce postižené obchodní válkou.

„Je užitečné, že s EU udělali nějaký posun. Musíme zdůraznit, že se potřebujeme udržet na vlně a dosáhnout dohod co nejdříve,“ pochvaloval si například republikánský senátor za Severní Dakotu John Moeven.

Výsledek jednání ocenili i evropští politici. Kvitoval jej německý ministr zahraničí Heiko Maas nebo představitelé France a Velké Británie. Pozitivně naladění jsou také investoři. Trhy v reakci na středeční prohlášení začaly posilovat.

Ohledně budoucnosti ale investoři zůstávají opatrní. Dokument je v řadě případů vágní, jeho naplnění bude komplikované a podobné snahy o ukončení obchodní války Donald Trump avizoval už několikrát také směrem k Číně a nikdy neskončily úspěchem. Příliš důvěry nebudí ani Trumpovy názorové kotrmelce v případě Evropy. „Je šance, že se spirála cen může zastavit. Situace je ale zmatená a Trump je nečitelný a nespolehlivý partner,“ shrnuje Marek.