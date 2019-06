Arabové ztrácejí víru, gaye netolerují a ženy v čele státu jim nevadí. Co ukázal unikátní průzkum? | info.cz

Téměř pětina Arabů mladších třiceti let nevěří v Boha. A podobný počet obyvatel celkem deseti arabských zemí (plus Palestinské autonomie) ležících většinou při Středozemním moři zvažuje emigraci – ať už do Severní Ameriky, Evropy nebo bohatých zemí Zálivu. Vyplývá to z unikátního průzkumu, který si zadala a zveřejnila stanice BBC.