Arabský svět rozhýbaly revoluce. Ženy bez rozpaků svrhávají režimy starých mužů | info.cz

„Nikdy mě nenapadlo, že se fotografie se mnou tak rozšíří po světě. Jsem ale ráda, že se všichni i díky ní dozvědí, že v Súdánu právě probíhá revoluce,“ píše v sobotu (13. dubna) mladá demonstrantka na Twitteru. Má pravdu: její snímek v tradičním oděvu súdánských žen a typických náušnicích zaujal celou planetu. „Ztělesňuje moderní, pracující Súdánku, která je schopná uspět v libovolném oboru a zároveň neztratit vlastní kulturní identitu,“ komentuje její náhle nabitý globální věhlas její krajanka a obhájkyně ženských práv Hala Karíbová.

I never expected my picture would spread so much but I am glad that the world got to see that there is a revolution in Sudan.#Khartoum #Sudan pic.twitter.com/ixYt23IKEO — Alaa Salah (@oalaa_salah) 13. dubna 2019

Alá ovšem rozhodně není éterická bytost vhodná jen pro fotografii. Přesně naopak. Už v neděli (14. dubna) opět bije na poplach. „Varujeme Saúdskou Arábii i Spojené arabské emiráty! Přestaňte s vydáváním zcela nepřijatelných prohlášení a zastavte svoji podporu přechodné vojenské rady (ta převzala moc po sesazení prezidenta Bašíra – pozn. redakce). My známe svá práva! Jsme vzdělaní lidé! A jsme ochotni protestovat až do okamžiku, kdy dosáhneme vlastních cílů!“ konstatuje (opět na Twitteru) mladá revolucionářka. A staví se tak pro přesile súdánské armády.

Warning: #KSA and #UAE stop unecceptble statements and supporting of #Sudan transitional military council, we have a rights, we are educated people, we have a power to protesting until we reached our goals, please stop unnecessary matters. pic.twitter.com/TZkpiVExle — Alaa Salah (@oalaa_salah) 14. dubna 2019

Kdo tedy je dívka? Je jí zřejmě 22, nejvýše 23 roků. Její matka je módní návrhářka, otec působí ve stavebním byznyse. Ona sama studuje inženýrství a architekturu na univerzitě v hlavním městě Chartúmu. Jinak je typickou představitelkou té súdánské a obecně arabské generace, která má k revoltě více než pochopitelné důvody. Je vzdělaná, na rozdíl od generace svých rodičů digitálně gramotná a … zcela bez perspektivy. Což platilo dvojnásob za panování nedávno padlého prezidenta Umara Bašíra, který v Súdánu mezi roky 1992 až 1996 zavedl rigidní, prý islámská, ovšem spíše patriarchální pravidla.

„Ženy byly zavírány, zatýkány, bity a odsuzovány k trestům vězení jen za to, že prý byly nemravně oblečené. Což v praxi znamenalo, že nosily kalhoty, nebo příliš krátké halenky. Postiženy mohly být i za to, že se venku ukázaly s muži-přáteli, popřípadě na veřejnosti odkryly vlasy,“ připomíná v textu pro deník The Washington Post badatel Nasredeen Abdulbari, doktorand Georgetownské univerzity sídlící v hlavním městě USA. Režim povolil sňatky dětských nevěst a neznal pojem znásilnění, pokud jej spáchal manžel. Režim diskriminoval dívky v dlouhé řadě oblastí: vzděláním počínaje, sociální sférou konče. Podle Abulbariho i proto Súdánky hůře pocítily hospodářské problémy země, především zvyšující se ceny. Právě ony se navzdory ústrkům starají bezprostřední chod domácnosti, zatímco muži pracují mimo domov, často i za hranicemi. Nemluvě o tom, že pozice súdánských žen byla i historicky poměrně silná a zdejší historie zná nejen panovnice, ale i vlivné umělkyně, tedy nositelky dějinné paměti.

Navzdory (středoevropským) představám totiž ženy byly a patrně i budou nositelkami revolučních změn. Nejen v Súdánu. Tawakkul Karmánová – vůbec první Arabka, která obdržela Nobelovu cenu míru – zorganizovala protest na univerzitě v Saná. A v jinak konzervativním Jemenu si vysloužila přezdívku Matka revoluce. Desetitisíce, či spíše statisíce žen vyšly na náměstí během revolucí v Egyptě, Sýrii, Tunisku stejně jako Libyi. Tváří íránských protestů z roku 2009 se stala Nedá Ághá-Soltánová, která se provinila jen tím, že se odvážila demonstrovat za svá práva – podle všeho až do své smrti nevyvíjela jakoukoli významnou politickou aktivitu.

You cannot have a revolution without women. You cannot have democracy without women. Follow me @oalaa_salah #WomensWorlds pic.twitter.com/3hVzmz0KoJ — Alaa Salah (@oalaa_salah) 12. dubna 2019

I pro arabský, potažmo islámský svět totiž platí to, co na sociální sítě také napsala Alá Salahová: „Nemůžete udělat revoluci bez žen. Nemůže mít demokracii bez žen.“